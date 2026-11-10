Đà Nẵng: Cảnh báo hiểm họa ném đất đá lên tàu hỏa

Ngày 10/11, Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Trường THCS Lê Quý Đôn (xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng), đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng và Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt và ngăn chặn hành vi ném đất đá lên các đoàn tàu.

Hội nghị tuyên truyền thu hút đông đảo học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn tham gia.

Hội nghị thu hút khoảng 150 học sinh tham gia. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường sắt trong cán bộ, giáo viên và học sinh; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh và kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn chạy tàu và tính mạng, sức khỏe của hành khách, nhân viên đường sắt.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Quản lý an toàn đường sắt II đã phổ biến các quy tắc bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông tại khu vực đường sắt; đồng thời giới thiệu những quy định pháp luật liên quan đến trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

Các em học sinh tìm hiểu tài liệu hướng dẫn kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường sắt.

Đáng chú ý, các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 được tập trung làm rõ. Trong đó, có các hành vi phá hoại công trình, phương tiện giao thông đường sắt; gây rối trật tự, an toàn giao thông đường sắt; làm sai lệch, che lấp hệ thống báo hiệu, tín hiệu giao thông đường sắt hoặc tự ý sử dụng thiết bị để dừng tàu, trừ trường hợp phát hiện sự cố gây mất an toàn.

Theo ông Bùi Công Hòa, Phó Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình, thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng một số người, trong đó có thanh thiếu niên, học sinh, ném đất đá lên các đoàn tàu đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Báo cáo viên phổ biến các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn.

Ông Hòa nhấn mạnh, ném đất đá lên tàu không phải là trò đùa nghịch mà là hành vi nguy hiểm, vi phạm pháp luật, có thể trực tiếp đe dọa tính mạng, sức khỏe của hành khách và nhân viên đường sắt. Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính, buộc bồi thường thiệt hại; trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ thực tế trên, ông Hòa đề nghị các em học sinh nghiêm túc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường sắt; tuyệt đối không ném đất đá hoặc bất kỳ vật gì lên đoàn tàu đang chạy, không đặt vật dụng lên đường ray, phá hoại công trình, phương tiện, thiết bị và hệ thống tín hiệu đường sắt.

Thông qua tài liệu trực quan, học sinh được trang bị kiến thức nhận diện những hành vi nguy hiểm, góp phần phòng ngừa vi phạm hành lang an toàn đường sắt.

Bên cạnh đó, học sinh không vui chơi, tụ tập, ngồi hoặc đi lại trái phép trên đường sắt; không tự ý đi vào khu vực đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Mỗi em cần chủ động tìm hiểu, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở bạn bè và người thân cùng thực hiện.

Đặc biệt, khi phát hiện hành vi ném đất đá lên tàu hoặc các hành vi cản trở hoạt động giao thông đường sắt, học sinh cần kịp thời thông báo cho nhà trường, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Học sinh chăm chú theo dõi nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông đường sắt.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các đơn vị mong muốn hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giao thông đường sắt an toàn, văn minh và ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.