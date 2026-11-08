Đà Nẵng cần gì để bứt tốc trong năm 2027?

Không thể chỉ trông vào những động lực cũ

Bước vào năm 2027, Đà Nẵng đứng trước yêu cầu tạo thêm dư địa tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Những động lực truyền thống như: du lịch, dịch vụ, công nghiệp và đầu tư vẫn giữ vai trò quan trọng, song để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thành phố cần những động lực mới, có khả năng tạo giá trị gia tăng và sức lan tỏa lớn hơn.

Hội thảo do TS. Nguyễn Hoàng Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; TS. Đặng Tùng Lâm, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố đồng chủ trì (Ảnh: PV)

Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo “Kinh tế Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới: Kịch bản tăng trưởng năm 2027 và định hướng mô hình, động lực tăng trưởng giai đoạn 2027-2030”, do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phối hợp với Thống kê thành phố và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức sáng 7/11/2026.

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Hoàng Hà cho rằng, việc xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 cần đặt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố biến động, từ thị trường, chi phí vốn, khả năng tiếp cận đất sản xuất đến nguồn nhân lực và rủi ro thiên tai. Trong khi, những cơ hội từ Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế và liên kết vùng đang mở ra không gian phát triển đáng kể cho địa phương.

Vấn đề quan trọng là làm thế nào để những lợi thế này được chuyển hóa thành các dự án, sản phẩm và giá trị kinh tế cụ thể, thay vì chỉ dừng lại ở tiềm năng.

Theo TS. Nguyễn Hoàng Hà, các giải pháp trước mắt phải gắn với quy hoạch và định hướng dài hạn, đồng thời kiểm soát tốt rủi ro về tài chính, bất động sản và môi trường. Đà Nẵng cần tránh chạy theo mục tiêu tăng trưởng cao trong ngắn hạn mà làm suy giảm nền tảng phát triển bền vững.

Ông Hà đề nghị, các đại biểu tập trung đánh giá đúng nền tảng và dư địa tăng trưởng; kiểm chứng tính khả thi của các kịch bản năm 2027; xác định mô hình, động lực tăng trưởng giai đoạn 2027-2030 và đề xuất giải pháp có thể tổ chức thực hiện, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, mỗi kịch bản cần làm rõ nguồn tăng trưởng từ phía cung và phía cầu, mức đóng góp của từng ngành, tiến độ dự án cũng như khả năng đáp ứng về vốn, lao động và thị trường. Những rủi ro có thể phát sinh cần được nhận diện sớm để chủ động phương án điều hành.

“Quyết tâm phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ rõ ràng, sự phối hợp có trách nhiệm và kết quả có thể kiểm chứng”, TS. Hà nhấn mạnh.

Bốn hướng mở rộng dư địa

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thị Kiều Liên, đại diện Thống kê thành phố cho rằng, dư địa tăng trưởng của Đà Nẵng trong năm 2027 tập trung vào bốn hướng: nâng cao chất lượng khu vực dịch vụ; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng cao; chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất thực tế; phát triển các động lực mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

TS. Nguyễn Hoàng Hà - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: PV)

Trong đó, dịch vụ tiếp tục là khu vực có nhiều lợi thế. Song thay vì chỉ chú trọng tăng lượng khách và doanh thu du lịch, Đà Nẵng cần hướng đến phân khúc có mức chi tiêu cao, mở rộng thị trường quốc tế, phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng, văn hóa, sự kiện và hội nghị. Cùng đó, khai thác tốt hơn các lĩnh vực bán lẻ, vận tải, logistics và dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Theo bà Liên, mục tiêu không chỉ là tăng lượng khách hay doanh thu, mà quan trọng hơn là nâng cao phần giá trị thực sự được tạo ra và giữ lại trên địa bàn thành phố.

Với công nghiệp, dư địa tăng trưởng cần được khai thác thông qua tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ dự án, tạo điều kiện mở rộng sản xuất, nâng công suất và đổi mới công nghệ. Các khu công nghiệp, khu kinh tế và cụm công nghiệp cần được phát huy hiệu quả hơn; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, từng bước hình thành chuỗi cung ứng và mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh.

Một vấn đề khác là hiệu quả chuyển hóa vốn đầu tư thành năng lực sản xuất. Mức tăng cao của vốn đầu tư trong năm 2026 tạo kỳ vọng tích cực cho năm tiếp theo, nhưng hiệu quả tăng trưởng không chỉ nằm ở quy mô vốn huy động hay giải ngân, mà còn ở tiến độ hoàn thành dự án, khả năng đưa công trình vào khai thác và sức lan tỏa đến các ngành kinh tế.

Do đó, Đà Nẵng cần ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, mặt bằng, hạ tầng và nguồn lực; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đồng thời khuyến khích đầu tư tư nhân vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng lớn.

Ở góc độ dài hạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số được xác định là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh. Việc phát triển công nghệ cao, dịch vụ số và các ngành kinh tế tri thức cần gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và thị trường, qua đó tạo thêm nguồn đóng góp cho GRDP.

Tuy nhiên, để những dư địa này phát huy hiệu quả, công tác xây dựng và điều hành kịch bản tăng trưởng cần thay đổi theo hướng định lượng, dựa trên dữ liệu.

Theo bà Liên, mục tiêu GRDP cần được cụ thể hóa thành chỉ tiêu tăng trưởng của từng khu vực, ngành kinh tế và các yếu tố đóng góp chủ yếu. Mỗi động lực phải xác định rõ quy mô, khả năng tăng trưởng, thời điểm phát huy tác động và điều kiện nguồn lực cần thiết. Trên cơ sở đó, Đà Nẵng xây dựng các kịch bản phù hợp, có phương án ứng phó với những biến động bất lợi.

Mỗi động lực tăng trưởng cần phải xác định rõ quy mô, khả năng tăng trưởng, thời điểm phát huy tác động và điều kiện nguồn lực cần thiết (Ảnh: C. Thái)

Song song đó, cần theo dõi thường xuyên các chỉ tiêu phản ánh sớm tình hình kinh tế như: doanh thu dịch vụ, chỉ số sản xuất công nghiệp, vốn đầu tư thực hiện, tiến độ dự án trọng điểm và tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cơ sở để nhận diện kịp thời những động lực suy giảm, lĩnh vực có khả năng tăng trưởng vượt kế hoạch và những điểm nghẽn cần tập trung xử lý.

Bà Liên lưu ý, yêu cầu nâng cao chất lượng số liệu thống kê, nhất là thông tin từ các doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp thuộc những ngành chiếm tỷ trọng cao trong GRDP và các dự án có tác động đáng kể đến tăng trưởng. Các sở, ngành và chính quyền cơ sở cần tăng cường hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo, bảo đảm số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Quang cảnh hội thảo

“Yêu cầu đặt ra trong năm 2027 không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất về chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế và hình thành những động lực phát triển có khả năng đóng góp ổn định trong dài hạn”, bà Liên nhấn mạnh.

Tăng trưởng bằng nội lực

Nhìn rộng hơn, câu chuyện tăng trưởng của Đà Nẵng giai đoạn 2027-2030 không đơn thuần là lựa chọn một con số GRDP cao hơn, mà xác lập mô hình phát triển phù hợp với không gian và vị thế mới của địa phương.

Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, công nghiệp công nghệ cao và các lợi thế về dịch vụ sẽ chỉ thực sự trở thành động lực khi được kết nối trong một hệ sinh thái kinh tế đồng bộ.

Trong đó, doanh nghiệp phải là chủ thể trực tiếp tạo ra giá trị; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là nền tảng nâng cao năng suất; còn hạ tầng, nguồn nhân lực và thể chế là những điều kiện bảo đảm.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi về điều kiện thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2027, mô hình và động lực tăng trưởng mới cho giai đoạn 2027-2030, nâng cao năng suất, năng lực doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Câu chuyện tăng trưởng của Đà Nẵng giai đoạn 2027-2030 không đơn thuần là lựa chọn một con số GRDP cao hơn, mà xác lập mô hình phát triển phù hợp với không gian và vị thế mới của địa phương (Ảnh: C.Thái)

Từ những vấn đề đặt ra có thể thấy, Đà Nẵng không thiếu cơ hội để mở rộng dư địa tăng trưởng. Điều quan trọng, phải nhận diện đúng lợi thế, khơi thông điểm nghẽn và lựa chọn thứ tự ưu tiên phù hợp. Những dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng, lan tỏa đến khu vực doanh nghiệp và thị trường lao động cần được tập trung nguồn lực, thay vì dàn trải đầu tư.

Kết quả nghiên cứu tại hội thảo sẽ tiếp tục được hoàn thiện để phục vụ công tác tham mưu, đề xuất chính sách và điều hành tăng trưởng. Đây là cơ sở để Đà Nẵng xây dựng lộ trình phát triển có tính khả thi, trong đó tốc độ tăng trưởng phải đi cùng chất lượng, hiệu quả sử dụng nguồn lực và sự cải thiện đời sống người dân.

Bởi sau cùng, sức mạnh của một nền kinh tế không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà ở khả năng tạo ra giá trị mới, sức chống chịu trước biến động và năng lực tự thân của doanh nghiệp. Đó mới là nền tảng để Đà Nẵng tạo dựng một chu kỳ tăng trưởng mới, bền vững và có chiều sâu hơn.