Đà Nẵng cần đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Cùng dự buổi tiếp xúc với cử tri còn có các đại biểu Quốc hội: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Duy Anh; PGS.TS Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo thành phố.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri các phường đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, quản lý thị trường trực tuyến, hoạt động của tổ dân phố và cơ chế phát triển thành phố.

Cử tri phường Hải Châu đề nghị nâng cao chất lượng giáo dục thực chất, cải thiện chế độ đãi ngộ giáo viên, bảo đảm tính ổn định của sách giáo khoa và tăng cường giáo dục lịch sử cho học sinh. Cử tri phường An Hải kiến nghị đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng minh bạch, công bằng, tăng cường giám sát độc lập, ứng dụng công nghệ và từng bước tách mục tiêu xét tốt nghiệp với tuyển sinh đại học.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, cử tri phường Hòa Cường đề nghị tăng mức xử phạt đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên mạng; đồng thời siết trách nhiệm pháp lý của nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đến dự buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Thanh Khê phản ánh tình trạng quy mô tổ dân phố tăng sau sắp xếp, trong khi nhân lực giảm, khối lượng công việc nhiều nhưng kinh phí hoạt động còn hạn hẹp. Cử tri cũng kiến nghị khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, nghiên cứu phối hợp các chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám miễn phí để tạo thuận lợi cho người dân.

Trong khi đó, cử tri phường Sơn Trà đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển thành phố, khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, phường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp xúc

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, sau hơn một năm triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đi vào ổn định. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ sở; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc lên cấp thành phố giải quyết những công việc đã phân cấp.

Về giáo dục, thành phố đã thông qua đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp và trang thiết bị giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến hơn 28.000 tỷ đồng. Ngành giáo dục được yêu cầu rà soát nhu cầu từng địa bàn, bổ sung giáo viên, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Trong lĩnh vực y tế, đến ngày 5-10, thành phố có hơn 2,42 triệu lượt người được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, đạt 79,14%. Thành phố sẽ tiếp tục tổ chức thuận tiện hơn, quan tâm người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cư tri

Đối với nhà ở xã hội, Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành gần 5.000 căn trong năm 2026 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đồng thời xử lý các khu chung cư, nhà tập thể xuống cấp. Thành phố cũng tiếp tục cải tạo hệ thống thoát nước tại những khu vực thường xuyên ngập úng; triển khai đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, với quy mô 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư, tổng nhu cầu đầu tư xây dựng mới khoảng 3.417 tỷ đồng.

Tại buổi tiếp xúc, thông tin về tình hình đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, thời gian qua, tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại và dịch vụ có những chuyển biến tích cực.

Thường trực Ban Bí thư ghi nhận nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, GRDP thành phố tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%. Các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, đầu tư và nhiều hoạt động kinh tế khác đang phục hồi, phát triển. Những kết quả này đạt được trong bối cảnh thành phố vừa hợp nhất, mở rộng không gian phát triển và tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để Đà Nẵng phát huy tiềm năng, lợi thế. Tuy nhiên, thành phố cần chủ động nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới phù hợp với yêu cầu phát triển.

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đối với những phản ánh về khối lượng công việc lớn, thiếu cán bộ chuyên môn hoặc bố trí nhân lực chưa phù hợp ở cấp cơ sở, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị thành phố nghiêm túc rà soát, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc. Những địa bàn đông dân, phức tạp, khối lượng công việc lớn phải được bố trí nguồn lực tương xứng. Phân cấp phải đi đôi với con người, nguồn lực, dữ liệu và trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi.

Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, Đà Nẵng cần chuyển mạnh từ tư duy ứng dụng đơn lẻ sang đổi mới phương thức quản trị, khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất lao động và chất lượng cung cấp dịch vụ công. Thành phố cần phát huy vai trò tiên phong, mạnh dạn thử nghiệm những cách làm mới, đồng thời tổng kết thực tiễn để đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách chung của cả nước.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị thành phố thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn khó khăn. Các cơ quan chức năng cần tăng cường phòng, chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng; phối hợp với đơn vị viễn thông, ngân hàng và nền tảng thương mại điện tử để ngăn chặn thủ đoạn lừa đảo. Đồng thời, tiếp tục xử lý các điểm đen tai nạn giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi trực tiếp đe dọa tính mạng người tham gia giao thông.

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, phân loại rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền, xác định cụ thể cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý; theo dõi, giám sát đến cùng kết quả giải quyết, thông tin đầy đủ để cử tri biết và giám sát. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục phát huy quyền làm chủ, tham gia giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thúc đẩy Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Chiều cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu sẽ có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Hòa Vang, Hòa Tiến và Bà Nà.

Công Hạnh