Đà Nẵng cần đặt phát triển nguồn nhân lực trong chiến lược tăng trưởng

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và đoàn công tác làm việc với UBND TP Đà Nẵng.

Khẩn trương hoàn thành dữ liệu, ổn định trường học

Trong chương trình kiểm tra công tác giáo dục và đào tạo tại TP Đà Nẵng, sáng 29/9, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Lê Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND và Sở GD&ĐT thành phố về công tác chuẩn bị năm học mới, triển khai Nghị quyết 71 và các thể chế mới.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu giáo dục. Theo yêu cầu, đến ngày 31/10 phải hoàn thành cơ bản việc cập nhật cơ sở dữ liệu toàn ngành; thành phố cần ưu tiên hoàn thành dữ liệu về các cơ sở giáo dục và đội ngũ nhà giáo đang công tác.

“Có cơ sở dữ liệu, chúng ta mới có bức tranh chuẩn xác để dự báo dân số, di dân, từ đó quy hoạch mạng lưới trường lớp sát với nhu cầu thực tế. Đây là căn cứ để tính toán đầu tư hiệu quả; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và vận hành quản trị trường học thông minh", Thứ trưởng Lê Quân phân tích.

Thứ trưởng Lê Quân hỏi thăm tình hình học tập đầu năm học của học sinh Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP Đà Nẵng).

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết, sau sắp xếp trường học, thành phố hiện có 123 trường mầm non công lập, 113 trường tiểu học, 96 trường THCS và 63 trường THPT; Trung tâm GDTX từ 4 trung tâm hợp nhất thành 1 trung tâm. Khối mầm non công lập có 167 điểm lẻ và 449 điểm trường.

Cùng với sắp xếp trường học, thành phố tập trung bảo đảm đội ngũ giáo viên. Hiện còn 2.952 chỉ tiêu biên chế chưa tuyển dụng; HĐND thành phố đã phân bổ thêm 3.319 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP. Kết hợp số biên chế được giao và chỉ tiêu hợp đồng, đội ngũ giáo viên cơ bản đáp ứng yêu cầu giảng dạy. Sở GD&ĐT Đà Nẵng đang phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch thi tuyển giáo viên trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân và Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám.

Một trong những nhiệm vụ được thành phố tập trung nguồn lực là đầu tư cho giáo dục ở khu vực miền núi, biên giới. Đà Nẵng đã hoàn thành đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông liên cấp tại các xã biên giới.

Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt chương trình xây dựng 6 trường nội trú liên cấp biên giới trên đất liền với tổng kinh phí 1.718 tỷ đồng. Đến nay, các trường cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng phục vụ năm học mới; đang được vận hành theo từng khu chức năng và phấn đấu trong tháng 10 đưa toàn bộ 6 trường vào sử dụng. 100% học sinh tại 6 trường được nhận đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng từ nguồn hỗ trợ của thành phố.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng báo cáo về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ: “Với mô hình trường nội trú liên cấp, thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng, không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học mà còn tạo điều kiện để học sinh ở địa bàn khó khăn được học tập, ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực ở khu vực miền núi, biên giới”.

Thành phố đã cử các đoàn công tác trực tiếp hỗ trợ, bổ sung giáo viên, tổ chức tập huấn chương trình giáo dục dân tộc và chuẩn bị điều kiện dạy học nội trú, chăm sóc học sinh.

Lãnh đạo thành phố quán triệt việc triển khai nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. UBND thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành phối hợp tháo gỡ kịp thời những vấn đề phát sinh liên quan trực tiếp đến quyền lợi của học sinh, giáo viên và điều kiện dạy học.

Gắn phân luồng với nhu cầu nguồn nhân lực

Đặt giáo dục Đà Nẵng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia, Thứ trưởng Lê Quân cho rằng trong 3 - 10 năm tới, bên cạnh giáo dục phổ thông, chất lượng nguồn nhân lực phụ thuộc rất lớn vào trình độ chuyên môn và đào tạo nghề nghiệp.

Từ yêu cầu này, thành phố cần đẩy mạnh phân luồng sau lớp 9, định hướng tuyển sinh khoảng 3.000 - 4.000 học sinh tốt nghiệp THCS mỗi năm vào hệ trung học nghề, trung học kỹ thuật, tập trung các lĩnh vực như STEM, du lịch, dịch vụ. Học sinh vừa học nghề, vừa có trình độ văn hóa tương đương THPT để có thể đi làm ngay hoặc tiếp tục thi lên đại học.

Cùng với phân luồng, các trường trung học nghề được định hướng hoạt động theo cơ chế đặt hàng và hỗ trợ người học. Một trong những hướng được đề xuất là thành phố có thể xây dựng chính sách về miễn, hỗ trợ học phí và đặt hàng đào tạo đối với các ngành công nghệ, nhân lực then chốt; mở rộng chính sách hỗ trợ học phí cho người học nghề thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi.

Đoàn công tác của Bộ GD&ĐT làm việc với UBND TP Đà Nẵng về tình hình thực hiện công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Đối với giáo dục đại học, cao đẳng, việc đầu tư của địa phương cần gắn với nhu cầu nhân lực và không gian phát triển mới. Trường Đại học Quảng Nam được thành phố phối hợp thực hiện quy trình để trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng. Cùng với quá trình này, cần xây dựng đề án đầu tư, nghiên cứu cơ chế đặt hàng đào tạo các ngành chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Thành phố Đà Nẵng cần tiếp cận bài toán giáo dục trong mối quan hệ tổng thể với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nhất là yêu cầu tăng trưởng hai con số trong 10 năm tới. Trên cơ sở đó, sớm hoàn thiện các chính sách đồng bộ, từ đào tạo, sử dụng lao động đến chuẩn hóa nhân lực trong các lĩnh vực; nhất là du lịch, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần bảo đảm tăng trưởng nhanh gắn với phát triển bền vững, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân khuyến nghị.

Một vấn đề được Thứ trưởng lưu ý là Đà Nẵng cần tính đến lực lượng lao động từ các địa phương khác đến làm việc, sinh sống trong quá trình phát triển. Khi Việt Nam bước qua giai đoạn “dân số vàng”, thành phố cần có chính sách thu hút, đồng thời tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng này để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Theo Thứ trưởng, giáo dục - đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. “Đầu tư vào hạ tầng giáo dục và nguồn nhân lực cần được coi trọng tương tự như đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Từ yêu cầu đó, thành phố cần có cơ chế tạo nguồn lực phù hợp cho giáo dục đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp; quan tâm đầu tư cho các cơ sở đào tạo và những ngành đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bộ GD&ĐT đang chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ. Trong định hướng này, giáo dục Đà Nẵng cần được đặt trong mối quan hệ với yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố và cả nước, từ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến giáo dục đại học.

"Thành phố Đà Nẵng đã điều chỉnh chính sách hỗ trợ đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và bán trú. Việc điều chỉnh nhằm giải quyết khác biệt trước đây giữa hai mô hình, trong đó có những trường tên gọi là bán trú nhưng trên thực tế, do điều kiện khó khăn về đường sá, khoảng cách, học sinh học ở lại trường cho đến cuối tuần chứ không thể trở về nhà vào cuối mỗi ngày học. Thành phố đã bố trí khu vực nội trú, hỗ trợ chính sách ăn ở cho học sinh bán trú tương đương với nội trú", ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông tin.