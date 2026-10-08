Đà Nẵng cần 35.000 tỉ đồng vốn đầu tư trong quý IV để giữ đà tăng trưởng

Sáng 8-10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị “Khơi thông dòng vốn – đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng”, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng và Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đoàn Thái Sơn đồng chủ trì.

Hội nghị là dịp để lãnh đạo thành phố, Ngân hàng Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi trực tiếp về nhu cầu vốn, những điểm nghẽn trong tiếp cận tín dụng và giải pháp tháo gỡ. Qua đó, Đà Nẵng hướng đến đưa dòng vốn đến đúng doanh nghiệp, đúng dự án, tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong quý IV và cả năm 2026.

Hội nghị “Khơi thông dòng vốn – đồng hành cùng Đà Nẵng tăng trưởng” tổ chức vào sáng 8-10

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đà Nẵng duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%, cao nhất từ đầu năm. Du lịch, thương mại tăng khoảng 25%, thu ngân sách đã vượt dự toán năm.

Thành phố cũng đang tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài. Trong đó, 356 dự án, đất đai được triển khai tháo gỡ theo cơ chế đặc thù; đồng thời duy trì đối thoại doanh nghiệp hằng tuần để xử lý các khó khăn trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao sự đồng hành của ngành Ngân hàng. Đến cuối quý III, các tổ chức tín dụng đã tổ chức khoảng 750 buổi gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, giải ngân cho vay mới 23.500 tỉ đồng cho hơn 2.000 doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đà Nẵng phấn đấu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026. Để đạt mục tiêu này, quý IV phải đạt mức tăng trưởng 13,6%, kéo theo nhu cầu khoảng 35.000 tỉ đồng vốn đầu tư toàn xã hội.

“Đây là yêu cầu cao nhưng nằm trong khả năng của hệ thống ngân hàng nếu tháo gỡ được các vướng mắc về dự án, doanh nghiệp và thủ tục của chính quyền” - Chủ tịch UBND thành phố nói.

Trong quý IV, Đà Nẵng dự kiến có 28 dự án quy mô lớn khởi công với tổng mức đầu tư gần 72.000 tỉ đồng và 72 dự án lớn đang triển khai. Giai đoạn 2026-2030, thành phố thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn gần 149.000 tỉ đồng cùng 34 dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị dòng vốn tín dụng tăng thêm trong những tháng cuối năm ưu tiên cho sản xuất, kinh doanh; các dự án hạ tầng, công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, logistics, xuất khẩu; dự án đã được tháo gỡ và đủ điều kiện tái khởi động; nhà ở xã hội; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm, đến cuối tháng 9, vốn huy động trên địa bàn đạt 424.500 tỉ đồng, tăng 10,27% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 469.400 tỉ đồng, tăng 4,45%.

Để thực hiện kịch bản tăng trưởng 11,22% năm 2026, vốn đầu tư toàn xã hội quý IV cần khoảng 35.000 tỉ đồng, đưa tổng vốn đầu tư cả năm lên khoảng 123.000 tỉ đồng. Trong đó, nhu cầu vốn tín dụng quý IV khoảng 15.000 tỉ đồng, đưa dư nợ đến cuối năm lên khoảng 485.000 tỉ đồng.

Sở Tài chính cho biết sẽ phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 9 và các sở, ngành theo dõi nhu cầu vốn, kết quả thực hiện các giải pháp hằng tháng, kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, điều hành nhằm bảo đảm dòng vốn được hấp thụ hiệu quả.