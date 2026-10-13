Đà Nẵng cấm công chức nhũng nhiễu, để người dân phải đi lại nhiều lần

Người dân sử dụng dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hoà Khánh, Đà Nẵng. Ảnh XM.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu vừa ký văn bản yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực đất đai trên toàn địa bàn.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố về chất lượng, tiến độ, tính công khai, minh bạch và việc tuân thủ quy định pháp luật khi tiếp nhận, giải quyết TTHC về đất đai thuộc phạm vi được giao.

Các cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận hồ sơ được yêu cầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật và có tinh thần trách nhiệm cao trong nhiệm vụ hướng dẫn người dân, doanh nghiệp. Nghiêm cấm để xảy ra tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần chỉ vì cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn không đầy đủ, không rõ ràng hoặc tự ý phát sinh yêu cầu ngoài quy định.

Để bảo đảm thực thi, UBND TP giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT, Thanh tra thành phố, Văn phòng UBND TP và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra đột xuất. Việc kiểm tra sẽ tập trung vào những địa bàn, cơ quan có nhiều hồ sơ trễ hạn, hồ sơ bị trả lại nhiều lần hoặc phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị từ người dân.

Công văn cũng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm khắc đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, gây chậm trễ, hoặc can thiệp, phối hợp không đúng quy định đối với các trường hợp thực hiện thủ tục có ủy quyền.

Động thái này nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời siết chặt trách nhiệm của từng cấp, từng cán bộ trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai – lĩnh vực vốn dễ phát sinh bức xúc nếu không được hướng dẫn và xử lý kịp thời, minh bạch.