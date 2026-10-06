Đà Nẵng các khoản thu từ đất tăng gần 400%

Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25/9/2026 đạt 69.157,8 tỷ đồng, tăng 71,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa đạt 64.415,6 tỷ đồng, chiếm 93,1% tổng thu và tăng 82,7%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 3.671,4 tỷ đồng, chiếm 5,3% và tăng 14,8%.

Ngoài ra, thu khác đạt 1.056,8 tỷ đồng, giảm 43,9%; thu viện trợ đạt 14,0 tỷ đồng, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Xét theo các khoản thu chủ yếu, các khoản thu về nhà, đất đạt 27.183,4 tỷ đồng, chiếm 39,3% tổng thu ngân sách và tăng 379,0% so với cùng kỳ năm trước, trở thành khoản thu có quy mô lớn nhất và là một trong những yếu tố quan trọng đóng góp vào mức tăng chung của thu ngân sách. Thống kê TP Đà Nẵng cho hay, kết quả này chủ yếu gắn với các khoản thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước và tiến độ thực hiện các dự án, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn.

Bên cạnh thu từ nhà, đất, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 18.905,8 tỷ đồng, chiếm 27,3% tổng thu và tăng 58,3% so với cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 7.571,6 tỷ đồng, chiếm 11,0%, tăng 31,9%; thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 2.290,2 tỷ đồng, chiếm 3,3%, tăng 20,3%.

Ở chiều ngược lại, một số khoản thu giảm so với cùng kỳ, đáng chú ý là thuế TNCN đạt 3.622,5 tỷ đồng, giảm 21,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 557,2 tỷ đồng, giảm 56,9%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác giảm 59,4%. Thu phí, lệ phí đạt 2.199,1 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,1%, trong đó lệ phí trước bạ giảm 5,1%.

Thống kê TP Đà Nẵng đánh giá, thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ, với đóng góp nổi bật từ các khoản thu về nhà, đất và khu vực sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, mức tăng chung chịu ảnh hưởng đáng kể từ các khoản thu có tính thời điểm và phụ thuộc vào tiến độ giao đất, cho thuê đất, thực hiện dự án. Do đó, trong những tháng cuối năm, việc theo dõi sát tiến độ các khoản thu lớn, đồng thời tăng cường quản lý, chống thất thu và nuôi dưỡng các nguồn thu ổn định từ hoạt động sản xuất, kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với tính bền vững của nguồn thu ngân sách.

(Ảnh minh họa)

Về chi ngân sách nhà nước, Thống kê TP Đà Nẵng cho biết, tổng chi sơ bộ đến ngày 25/09/2026 đạt 57.648,1 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 22.781,2 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng chi và tăng 50,4% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 34.704,3 tỷ đồng, chiếm 60,2% và giảm 9,9%; chi trả nợ lãi đạt 59,0 tỷ đồng, giảm 6,9%.

Trong chi thường xuyên, một số khoản chi tăng khá như chi sự nghiệp khoa học, công nghệ đạt 253,0 tỷ đồng, tăng 165,8%; chi sự nghiệp y tế, dân số và kế hoạch hóa gia đình đạt 1.931,2 tỷ đồng, tăng 18,9%; chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề đạt 8.002,7 tỷ đồng, tăng 16,8%; chi sự nghiệp kinh tế đạt 3.454,2 tỷ đồng, tăng 10,6%; chi thể dục, thể thao đạt 328,1 tỷ đồng, tăng 15,5%. Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tăng 0,03%.

Ở chiều giảm, chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 4.927,2 tỷ đồng, giảm 39,0%; chi quốc phòng đạt 7.936,2 tỷ đồng, giảm 21,9%; chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn giảm 52,5%; chi văn hóa, thông tin giảm 33,5%; chi sự nghiệp bảo đảm xã hội giảm 3,9%. Các khoản chi khác giảm 2,7%, trong khi chi sự nghiệp bảo vệ môi trường giảm 2,6%.

“Nhìn chung, công tác điều hành ngân sách 9 tháng năm 2026 tiếp tục bảo đảm cân đối và bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu chi có sự chuyển dịch theo hướng tăng chi đầu tư phát triển, đồng thời kiểm soát chi thường xuyên.

Trong những tháng cuối năm, cần tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản chi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư phát triển, bảo đảm nguồn lực cho các nhiệm vụ giáo dục, y tế, an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước”, Thống kê TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tiếp tục được duy trì và tập trung chủ yếu ở phân khúc mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Nhóm này vừa có quy mô doanh thu lớn nhất, vừa tăng cao hơn mức tăng chung của toàn ngành, qua đó giữ vai trò chính trong mức tăng doanh thu bất động sản. Các hoạt động cho thuê nhà ở, cho thuê bất động sản không phải để ở, tư vấn, môi giới và đấu giá bất động sản cũng tăng so với cùng kỳ, cho thấy sự cải thiện diễn ra ở nhiều nhóm dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, cơ cấu doanh thu vẫn tập trung khá lớn vào hoạt động mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở, trong khi các nhóm còn lại có quy mô nhỏ hơn và mức tăng không đồng đều.