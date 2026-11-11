Đà Nẵng: Các địa phương miền núi chủ động sơ tán dân đến nơi tránh trú an toàn

Chính quyền các địa phương miền núi ở thành phố Đà Nẵng đã chủ động thực hiện sơ tán các hộ dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. (Ảnh: Xã Trà Đốc)

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My, ngay trong sáng 11/11, địa phương đã tổ chức sơ tán, di dời dân 36 hộ dân, với 53 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Cụ thể, khu dân cư Làng Tak Ven, thôn Tak Pỏ có 23 hộ, 88 nhân khẩu, gồm 16 hộ dân được di dời tập trung về Trung tâm tổ chức sự kiện-Phiên chợ sâm Ngọc Linh và 7 hộ được di dời xen ghép về nhà anh Bai; thôn Tak Lũ có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu được di dời xen ghép về các nhà dân trong thôn an toàn; thôn Trà Mai có 6 hộ dân, 30 nhân khẩu được di dời xen ghép về các nhà người dân trong thôn.

Người dân được di dời tập trung về Trung tâm tổ chức sự kiện-Phiên chợ sâm Ngọc Linh để ở. (Ảnh: Xã Nam Trà My)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trà My Trần Văn Mẫn cho biết, mưa lớn đã gây ra một số điểm sạt lở đất nhỏ tại các tuyến đường và khu dân cư. Hiện chính quyền địa phương đang tập trung theo dõi diễn biến thời tiết, khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở và chủ động phương án di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Người tuyến giao thông huyết mạch ở xã Nam Trà My bị sạt lở gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Xã Nam Trà My)

“Xã Nam Trà My yêu cầu các thôn tiếp tục bám sát địa bàn, thường xuyên nắm bắt diễn biến thiên tai, kịp thời cảnh báo và vận động người dân di dời đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp. Đồng thời, khuyến cáo bà con không chủ quan, hạn chế đi lại qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là khi mưa lớn kéo dài”, đồng chí Trần Văn Mẫn nói.

Trên địa bàn xã Trà Tân có nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ trên các tuyến đường gây ách tắc giao thông. (Ảnh: Xã Trà Tân)

Cũng theo báo cáo nhanh của xã Trà Tân, tính đến trưa ngày 11/11, trên địa bàn xã đã xuất hiện 5 điểm sạt lở lớn, nhỏ trên các tuyến đường ĐH, ĐX và có 2 điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn gần đập Thủy điện Sông Tranh 2 và Thủy điện Tà Vi gây ách tắc giao thông. Hiện tại địa phương đã cử Ban chỉ huy phòng thủ dân sự xã cử lực lượng điều phối phương tiện cơ giới, máy móc khắc phục. Đến nay, địa phương đã tổ chức di dời 25 hộ dân, 102 nhân khẩu ở các thôn Nước Oa, Ngọc Tu, Ngọc Giác đến nơi an toàn theo hình thức xen ghép và tập trung ở nhà văn hóa thôn.

Mưa lớn kéo dài cũng khiến nước sông dâng cao gây chia cắt nhiều tuyến giao thông trên địa bàn xã Trà Tân. (Ảnh: Xã Trà Tân)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Tân Lê Minh Chiến cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã Trà Tân đang tiếp tục có mưa lớn, nước lũ trên các sông suối dâng cao, nước bão hòa trong đất cao, nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao. Địa phương đang huy động các lực lượng quân sự, công an, ban nhân dân các thôn, các hội, đoàn thể, mặt trận triển khai vận động, di dời các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn theo phương án di dời đã được ban hành. Đồng thời, bố trí lực lượng, trang thiết bị tại chỗ, tiếp tục theo dõi mọi diễn biến và biện pháp ứng phó kịp thời.

Xã Trà Linh đã tổ chức di dời 5 hộ dân, 21 nhân khẩu và một phần tài sản đến nơi tránh trú. (Ảnh: Xã Trà Linh)

Còn tại xã Trà Linh, từ trưa ngày 9/11 đến 9 giờ ngày 11/11, trên địa bàn xã đã xảy ra đợt mưa vừa, mưa to kéo dài, phạm vi mưa bao phủ ở hầu hết các thôn trên địa bàn xã làm ảnh hưởng đến nhiều khu vực. Để chủ động phòng tránh mưa lớn, sạt lở đất, ngay trong chiều ngày 10/11, xã Trà Linh đã tổ chức di dời 5 hộ dân, 21 nhân khẩu và một phần tài sản đến nơi tránh trú. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất trên các tuyến giao thông của xã với khối lượng ước khoảng 2.000m3. Trong đó, tuyến ĐH7 có 4 điểm sạt lở từ cầu Trà Nam đi Ủy ban nhân dân xã, với ước khối lượng đất đá khoảng 1.200m3.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đất trên các tuyến giao thông của xã Trà Linh. (Ảnh: Xã Trà Linh)

Tính đến trưa ngày 11/11, các xã Trà My, Trà Leng, Nam Trà My, Trà Linh và Trà Tân đã di dời 176 hộ dân ở các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi sạt lở đất theo hình thức tập trung, xen ghép đến nơi an toàn. Đồng thời tiếp tục chủ động rà soát những khu vực được dự báo có nguy cơ cao về sạt lở và sẵn sàng tổ chức di dời nếu phát hiện các dấu hiệu.

Các địa phương miền núi ở Đà Nẵng chủ động rà soát những khu vực được dự báo có nguy cơ cao về sạt lở và sẵn sàng tổ chức di dời nếu phát hiện các dấu hiệu. (Ảnh: Xã Trà Đốc)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 6 giờ qua (từ 5 giờ ngày 11/11 đến 11 giờ ngày 11/11), địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Chánh 68,4mm (Phước Chánh); Phước Thành 86,8mm (Phước Thành); Tam Trà 64,8mm; Trà Giáp 112,2mm; Trà Kót 103,6mm (Trà Liên); Trà Leng 108mm, Khu TDC Tắk Pát, xã Trà Leng 97,2mm (Trà Leng); Trà My 125,8mm, Hồ Nước Rôn 73mm (Trà My).

Xã Trà Leng dựng bảng cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở. (Ảnh: Xã Trà Leng)

Trong 6 giờ tới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa, mưa vừa, riêng phía nam có mưa to đến rất to. Phổ biến 5-20mm, phía nam 30-60mm, vùng núi có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại nhiều xã/phường thuộc thành phố Đà Nẵng.