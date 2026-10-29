Đà Nẵng: Các địa phương đẩy mạnh sơ tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Cán bộ phường Liên Chiểu hướng dẫn thanh niên kê khai thông tin trong buổi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: ĐVCC

Tại phường Liên Chiểu, Thượng tá Nguyễn Đình Chiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường cho biết, tính đến ngày 28/10/2026, địa phương đã hoàn thành sơ tuyển 877/877 công dân.

Trong đó, 642 công dân đủ điều kiện khám sức khỏe, 235 trường hợp chưa đủ điều kiện. Toàn phường có 48 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Tương tự, công tác sơ tuyển tại xã Quế Phước cũng đạt 100% chỉ tiêu. Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã thông tin, toàn xã có 419 thanh niên trong độ tuổi, trong đó 161 công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển.

Tiếp nhận đơn tình nguyện nhập ngũ của thanh niên xã Quế Phước. Ảnh: MINH THÔNG

Tại xã Phú Thuận, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thị Hồng cho hay, đến ngày 28/10/2026, địa phương đã hoàn thành sơ tuyển cho 284 thanh niên (221 người đủ điều kiện, 63 người chưa đủ điều kiện) và ghi nhận 28 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Trong khi đó, xã Hòa Vang tổ chức sơ tuyển 376 công dân, có 299 trường hợp đủ điều kiện tham gia khám sức khỏe, theo thông tin từ Trung tá Mai Quốc Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

Tại xã Hòa Tiến, Trung tá Trần Đại Hải, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã cho biết địa phương dự kiến khám sức khỏe vào cuối tháng 11/2026. Hiện xã có 3 thanh niên tình nguyện viết đơn.

Bên cạnh công tác khám tuyển, các địa phương tích cực lồng ghép tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự. Tinh thần tình nguyện của thanh niên là điểm sáng trong công tác tuyển quân năm nay.

Thanh niên tham gia sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Ảnh: ĐVCC

Em Hà Thúc Vũ Bão (sinh năm 2008, trú tổ dân phố Trung Sơn) chia sẻ, môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng sống và phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Đà Nẵng, năm 2027, thành phố được giao chỉ tiêu tuyển chọn 4.857 công dân, gồm 4.050 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự (tăng 100 công dân) và 807 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân (tăng 141 công dân). Các địa phương phải hoàn thành khám sức khỏe trước ngày 31/12/2026.

Dự kiến, lễ giao nhận quân sẽ được tổ chức từ ngày 21/2/2027 đến 25/2/2027 tại 14 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: Hòa Cường, An Hải, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà My, Bàn Thạch, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn, Nam Phước, Đại Lộc và Nông Sơn.