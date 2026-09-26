Đà Nẵng bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân ngoại giao cho đội ngũ lãnh đạo
Sáng 26/9, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị bồi dưỡng lễ tân đối ngoại với sự tham gia của hơn 40 đại biểu là lãnh đạo thành phố và cấp sở, ban, ngành, phường, xã và tương đương trên địa bàn thành phố.
Các đại biểu được báo cáo viên trao đổi một số chuyên đề về các nguyên tắc chung trong nghi thức xã giao đối ngoại và nghệ thuật tiếp đón các đoàn khách quốc tế; hướng dẫn và giải thích chi tiết về quy tắc bố trí, sắp xếp vị trí ngồi trong một buổi tiếp xã giao đối ngoại.
Bên cạnh đó, các đại biểu được trải nghiệm thực hành quy trình tổ chức và tham dự tiệc chiêu đãi nhằm nắm bắt toàn diện quy trình, nghệ thuật bàn tiệc, cách xử lý các tình huống đối ngoại thực tế trên bàn tiệc.
Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm rõ vai trò, trách nhiệm trong các hoạt động đối ngoại, đảm bảo công tác tiếp xúc, làm việc và giao tiếp với đối tác quốc tế diễn ra đúng nghi thức và phù hợp với thông lệ quốc tế.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-boi-duong-nghiep-vu-le-tan-ngoai-giao-cho-doi-ngu-lanh-dao-3353247.html