Ngày 20/11, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ký phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường hoa biển trên địa bàn, với tổng mức đầu tư hơn 16,1 tỉ đồng.

Dự án sẽ đầu tư 21 mô hình kết hợp cây hoa, điện chiếu sáng trang trí phục vụ hoạt động du lịch tại vỉa hè, quảng trường, công viên tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành và các bãi biển An Bàng, Cửa Đại, Tam Thanh.

Chủ đầu tư kiêm quản lý dự án là Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình đường hoa biển nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, góp phần làm đẹp không gian công cộng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách; đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của thành phố.

Đường hoa biển Đà Nẵng năm 2025 tại đoạn bãi tắm Mỹ Khê, phường An Hải. Ảnh: Nguyễn Tú.

Các cụm hoa dự kiến được duy trì kéo dài trong thời gian 4 tháng sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng (từ tháng 1 năm 2027 đến hết tháng 4 năm 2027). 21 điểm nhấn gồm:

Mô hình 1: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Cổng chào đường hoa biển Đà Nẵng” (Khu vực Lăng Ông, ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp – Võ Văn Kiệt): Bố trí mô hình cổng chào, chất liệu nhựa composite; hoa dọc hai bên lối đi; trang trí điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 2: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Chiếu sáng lối đi” (Trước khách sạn Grand Tourane – đường Võ Nguyên Giáp): Bố trí mô hình sắt uốn tạo hình, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; hoa dọc hai bên lối đi; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 3: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Hoa muống biển” (Trước khách sạn Grand Tourane – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình hoa muống biển tạo hình từ thép tấm, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 4: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Gia đình bạch tuộc” (Trước khách sạn Nesta Celia – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình gia đình bạch tuộc tạo hình từ thép, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 5: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Sứa biển” (Trước nhà hàng Galina – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình sứa biển tạo hình từ thép, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; hoa tạo mảng, tạo hình từng cụm; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 6: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Thúng” (Khu vực trước khách sạn Mỹ Khê đến Thanh Hiền 2 – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình Thúng tại bãi cát dưới biển, vẽ và sắp đặt nghệ thuật; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 7: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Những cánh buồm vươn xa” (Trước Trạm khách T20 – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình lướt thuyền buồm, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 8: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Tháp hoa” (Ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại): Mô hình tháp hoa tạo hình từ thép, sơn màu tạo hiệu ứng phản quang; bộ chữ DANANG tạo điểm nhấn check-in; hoa tạo mảng, tạo hình từng cụm; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 9: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Sup” (Trước khách sạn Nesta – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình Sup sắp đặt tạo hình hoa; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 10: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Song ngư” (Trước khách sạn Mường Thanh – đường Võ Nguyên Giáp): Mô hình Cá và sóng biển sơn màu tạo hiệu ứng; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 11: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Đèn lồng Hội An” (Trước khách sạn Hai An – đường Võ Nguyên Giáp): Đèn lồng Hội An, sắp đặt nghệ thuật; hoa tạo mảng; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 12: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Thuyền hoa” (Trước khách sạn M Hotel – đường Võ Nguyên Giáp): 3 mô hình thuyền tận dụng, sơn lại hiệu ứng và thay mới cánh buồm; hoa tạo 3 cụm đồi; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 13: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Hồn gốm Thanh Hà” (Ngã ba giữa đường Võ Nguyên Giáp – Hoàng Kế Viêm): Cụm đồ gốm Thanh Hà được sắp đặt nghệ thuật; thảm hoa; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 14: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Tiểu mô hình” (Trước nhà khách T20, Nhà hàng hải sản 24h, Đoàn An điều dưỡng 27, khách sạn Serena): Bố trí dọc tuyến tạo sự kết nối, liên tục các vị trí; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng tại các điểm thích hợp.

Mô hình 15: Trang trí hoa và điện chiếu sáng “Mô hình tận dụng của các năm trước” (Dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp): Bố trí dọc tuyến tạo sự kết nối, liên tục các vị trí; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng tại các điểm thích hợp.

Mô hình 16: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Đàn cá” (Ngã ba giữa Hoàng Sa – Lê Đức Thọ): Bố trí cụm cá 07 con, chất liệu bê tông, tạo cảnh quan khu vực; hoa dưới chân mô hình cá; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 17: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Thuyền lướt sóng” (Ngã ba giữa Hoàng Sa – Nguyễn Huy Chương): Cụm mô hình thuyền và sóng tạo hình; thảm hoa tạo cảnh quan; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 18: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Cá voi vươn ra biển lớn” (Công viên biển Nguyễn An Ninh - đường Nguyễn Tất Thành): Cụm mô hình cá voi từ thép sơn màu, tạo hình; thảm hoa tạo cảnh quan; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 19: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Biển An Bàng” (Khu vực biển An Bàng, phường Hội An Tây): Bố trí cụm chữ định danh sắp đặt; thảm hoa; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 20: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Biển Cửa Đại” (Khu vực biển Cửa Đại, phường Hội An Đông): Cụm mô hình 3 chú cá hề từ chất liệu gỗ cũ, tạo hình; thảm hoa tạo cảnh quan; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Mô hình 21: Trang trí hoa và điện chiếu sáng cụm “Biển Tam Thanh” (Khu vực biển Tam Thanh, phường Quảng Phú): Cụm mô hình thuyền sắp đặt nghệ thuật chất liệu gỗ; thảm hoa tạo cảnh quan; điện chiếu sáng kết hợp hiệu ứng.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng công trình đường hoa biển nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan đô thị ven biển, góp phần làm đẹp không gian công cộng, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách.

Đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng năng động, thân thiện, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước; thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch của thành phố.