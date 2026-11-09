Đà Nẵng bổ sung dự án áp dụng cơ chế đặc thù để tháo gỡ vướng mắc

Theo Quyết định số 5121 ban hành ngày 6-11, Đà Nẵng sẽ bổ sung 4 dự án quan trọng tại khu vực ven biển phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bao gồm: DAP của Công ty TNHH DAP, DAP1 của Công ty TNHH DAP1, DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire do Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô làm chủ đầu tư.

Kết quả rà soát pháp lý của cơ quan chức năng khẳng định cả 4 dự án đều đáp ứng đầy đủ nguyên tắc, điều kiện để áp dụng quy định tại Điều 12 Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi các quy định về cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng hết hiệu lực.

Dự án The Empire Đà Nẵng một thời được quảng cáo rầm rộ

Kết luận thanh tra số 2700/KL-TTTP và số 2885/KL-TTTP của Thanh tra TP Đà Nẵng chỉ ra rằng, những hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai các dự án này có phần trách nhiệm lớn từ phía các cơ quan quản lý nhà nước qua nhiều thời kỳ. Việc ban hành các văn bản ưu đãi đầu tư chưa chuẩn xác, xác định giá thuê đất thiếu cơ sở, cấp giấy phép xây dựng hoặc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khi chưa hoàn thiện quy hoạch phân khu đã gây ngưng trệ kéo dài. Do đó, việc đưa các dự án này vào danh mục tháo gỡ đặc thù là hoàn toàn có cơ sở pháp lý và đúng thẩm quyền.

UBND TP Đà Nẵng giao trách nhiệm cho giám đốc các sở, ngành liên quan cùng chính quyền địa phương khẩn trương phối hợp triển khai những bước thủ tục tiếp theo. Việc xử lý tháo gỡ phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc đồng hành với doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không làm thất thoát ngân sách nhà nước. Các đơn vị chức năng tập trung xác định lại nghĩa vụ tài chính phát sinh, tính toán lại tiền thuê đất theo đúng quy định và hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, đầu tư, đất đai.

Mặt bằng Tổng thể Dự án The Empire Đà Nẵng.

Đối với Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire, cơ quan quản lý sẽ hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, xác định lại điều kiện năng lực tài chính và xử lý dứt điểm các vướng mắc về nhà ở xã hội, quy hoạch bãi cát công cộng. Nhóm 3 dự án DAP, DAP1, DAP2 đang được cơ quan chuyên môn thuê đơn vị tư vấn xác định lại giá thuê đất để làm căn cứ thu đúng, thu đủ nghĩa vụ tài chính vào ngân sách.

Việc liên tục rà soát và công bố các đợt danh mục tháo gỡ sẽ là chìa khóa để địa phương giải phóng hàng ngàn tỷ đồng vốn đầu tư, đưa các khu đất "vàng" ven biển trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.