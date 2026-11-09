Đà Nẵng bổ sung 4 dự án vào danh mục tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù

Dự án The Empire Đà Nẵng được bổ sung vào danh mục dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. (Ảnh: khudothi.vn)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 5121/QĐ-UBND công bố danh mục các dự án, đất đai áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội trên địa bàn thành phố (đợt 6).

Theo quyết định, thành phố bổ sung 4 dự án tại phường Ngũ Hành Sơn vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Các dự án gồm: Dự án DAP của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1; Dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

Các dự án này được bổ sung vào danh mục đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 21/5/2026. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo hai nghị quyết của Quốc hội nhằm tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn.

Quyết định số 5121/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đến khi các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 hết hiệu lực.

UBND TP Đà Nẵng giao các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Ngũ Hành Sơn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các cơ quan phụ trách lĩnh vực tài chính, xây dựng, đất đai, môi trường, tư pháp cùng các đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm phối hợp triển khai những nội dung liên quan.

Theo UBND TP Đà Nẵng, việc tiếp tục bổ sung các dự án vào danh mục áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù là một trong những bước triển khai của thành phố nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý, đất đai và đầu tư, tạo điều kiện xử lý các dự án kéo dài, góp phần khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố.