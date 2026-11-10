Đà Nẵng bổ sung 4 dự án vào danh mục tháo gỡ vướng mắc đất đai, khơi thông nguồn lực đầu tư

Bổ sung 4 dự án vào danh mục tháo gỡ vướng mắc

Ngày 6/11/2026, UBND TP. Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5121/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung danh mục các dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội trên địa bàn thành phố (đợt 6).

Theo quyết định, có 4 dự án tại phường Ngũ Hành Sơn được bổ sung vào danh mục, gồm: Dự án DAP của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1; Dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty CP Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

Các dự án này thuộc diện được xem xét áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là những chính sách nhằm xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phát sinh trước thời điểm Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Một góc TP. Đà Nẵng.

Trước đó, danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 21/5/2026. Quyết định số 5121/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện đến khi các quy định liên quan tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 hết hiệu lực.

Khơi thông nguồn lực đất đai, đẩy nhanh xử lý dự án tồn đọng

Trước đợt bổ sung lần này, Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù và nhiều lần cập nhật, bổ sung các dự án đủ điều kiện. Thành phố cũng xây dựng kế hoạch triển khai, phân công trách nhiệm, xác định tiến độ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tổ chức làm việc với nhà đầu tư để rà soát, phân loại và xử lý từng nhóm khó khăn.

Đáng chú ý, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh hơn 200 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn sử dụng lâu dài sang thời hạn 50 năm, sớm hơn kế hoạch đề ra.

Đối với nhóm dự án liên quan đến việc giao đất, Sở Tài chính thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 114 dự án. Trong đó, UBND thành phố đã ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án và đang xem xét 4 dự án khác.

Các dự án còn lại tiếp tục được cơ quan chức năng thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và rà soát nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Việc liên tục rà soát, bổ sung danh mục và triển khai các cơ chế đặc thù cho thấy quyết tâm của Đà Nẵng trong xử lý những tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai và đầu tư. Đây không chỉ là giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mà còn góp phần đưa quỹ đất và nguồn lực đang bị đình trệ trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, để các chính sách thực sự phát huy hiệu quả, thành phố cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và bảo đảm việc thực hiện đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.