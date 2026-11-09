Đà Nẵng bổ sung 4 dự án áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng bổ sung 4 dự án trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn vào danh sách các dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù. Đó là Dự án DAP của Công ty TNHH DAP; Dự án DAP1 của Công ty TNHH DAP1; Dự án DAP2 của Công ty TNHH DAP2 và Dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô.

Các dự án này được đưa vào danh mục các dự án được áp dụng quy định cơ chế, chính sách đặc thù (quy định tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội về Cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về Cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài) đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 21/5/2026.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến ngày các quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài quy định tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội hết hiệu lực thi hành.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố danh mục 350 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù và nhiều đợt bổ sung thêm các dự án vào danh mục.

Thành phố cũng ban hành các kế hoạch triển khai, phân công cụ thể trách nhiệm và tiến độ xử lý cho các đơn vị; đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung các dự án đủ điều kiện, tổ chức làm việc với nhà đầu tư và chỉ đạo giải quyết từng nhóm vướng mắc.

Đến nay, thành phố đã hoàn thành điều chỉnh hơn 200 trường hợp đất sản xuất, kinh doanh được cấp thời hạn lâu dài về thời hạn 50 năm, hoàn thành sớm nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đối với nhóm dự án liên quan đến vấn đề giao đất, Sở Tài chính thành phố đã tiếp nhận hồ sơ của 114 dự án; UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định tiếp tục giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án và đang xem xét 4 dự án khác.

Các cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, rà soát nghĩa vụ tài chính đối với các dự án còn lại. Những kết quả này tạo cơ sở để đưa các nguồn lực đang bị ách tắc trở lại phục vụ phát triển; đồng thời đòi hỏi các cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư phải tiếp tục tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm tiến độ.