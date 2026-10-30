Đà Nẵng: Bổ nhiệm tân Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng thành phố. (Ảnh: TT)

Ngày 28/10, tại phường Tam Kỳ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng.

Theo quyết định được công bố tại buổi lễ, ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 1/11/2026.

Cùng đợt này, ông Lê Hoàng Sơn, Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ba cán bộ gồm ông Đặng Ích Phúc, ông Phan Bình và ông Nguyễn Hữu Phước, hiện là Phó Giám đốc tại hai đơn vị trước hợp nhất, cũng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc đơn vị mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, đề nghị tập thể lãnh đạo Ban phát huy kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tăng cường sự thống nhất trong công tác quản lý, điều hành.

Lãnh đạo Sở yêu cầu đơn vị sớm ổn định tổ chức, rà soát nhiệm vụ của hai ban trước hợp nhất, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Quá trình chuyển đổi cần được triển khai đồng bộ, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh, bảo đảm công việc không bị gián đoạn, nhất là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Võ Hùng Nhân khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới phương thức điều hành và kế thừa những kết quả đã đạt được của hai đơn vị trước hợp nhất.

Trước đó, ngày 14/10/2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Quyết định số 4709/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng Đà Nẵng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng và Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng.

Theo phương án tổ chức, đơn vị mới hoạt động theo tên gọi mới từ ngày 1/11/2026. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở riêng, con dấu và tài khoản giao dịch theo quy định; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời thực hiện các yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Trụ sở chính của Ban đặt tại số 100 đường Hùng Vương, phường Tam Kỳ; cơ sở 2 đặt tại phường Hòa Khánh, nơi đặt trụ sở Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng trước khi hợp nhất.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo và hợp nhất hai đơn vị đặt ra yêu cầu sớm thống nhất phương thức điều hành, phân công nhiệm vụ rõ ràng, đồng thời bảo đảm tính kế thừa trong quản lý hồ sơ, nhân sự và các nhiệm vụ chuyên môn. Đây là cơ sở để đơn vị mới duy trì hoạt động thông suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.