Đà Nẵng bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ.

Theo Quyết định số 4638/QĐ-UBND ngày 9-10-2026, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng điều động ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nhận công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. Thành phố cũng công bố Quyết định số 4639/QĐ-UBND ngày 9-10-2026, bổ nhiệm ông Bùi Long Ẩn - quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế TP Đà Nẵng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế thành phố Đà Nẵng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày công bố quyết định.