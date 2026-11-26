Doc tuyến kè bê tông ở biển Cửa Đại. Ảnh: NT.

Những ngày cuối tháng 11, trở lại bãi biển Cửa Đại, phường Hội An Đông, chúng tôi chứng kiến diện mạo khu vực ven biển đã có nhiều đổi thay. Tuyến kè bê tông kiên cố chạy dọc bờ, phía ngoài là dải cát được bồi đắp, tạo thêm không gian cho người dân, du khách tắm biển, đi dạo và nghỉ dưỡng.

Theo ông Trần Tấn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Đông, tại khu vực bãi tắm, người dân và du khách có thể thoải mái đi dạo trên những dải cát rộng hơn, tận hưởng không khí biển trong lành. Với những người gắn bó lâu năm với Cửa Đại, sự thay đổi này càng đáng mừng khi trước đây, nhiều đoạn bờ biển bị sóng cuốn trôi cát, thu hẹp đáng kể không gian tắm biển.

Cụ thể, những năm qua, sóng biển liên tục xâm thực, cuốn trôi cát, khiến nhiều đoạn bờ biển bị thu hẹp, Trước thực trạng đó, việc đầu tư các công trình bảo vệ bờ biển được xác định là yêu cầu cấp thiết.

Ngày 20/3/2025, tỉnh Quảng Nam cũ khởi công Dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, với tổng mức đầu tư hơn 982 tỷ đồng. Dự án hướng đến mục tiêu ổn định đường bờ, giảm tác động của sóng biển, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng và các cơ sở du lịch ven biển.

Tiếp đến, năm 2026, TP Đà Nẵng triển khai công trình khắc phục khẩn cấp tình trạng xói lở bờ biển Hội An, kết hợp với việc khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương. Các hạng mục được triển khai nhằm xử lý những điểm xung yếu, hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo vệ an toàn khu vực ven biển trước mùa mưa bão.

Du khách Adeline (bên trái) cùng người thân đi dạo ở bờ biển Cửa Đại. Ảnh: NT.

Sáng 26/11, ghi nhận của PV, tại bãi biển Cửa Đại, tuyến kè bê tông kiên cố đã được hoàn thành, phía ngoài là dải cát rộng, tạo không gian cho người dân và du khách vui chơi, tắm biển. Cạnh đó, một số hộ kinh doanh dịch vụ ven biển cũng bắt đầu đón khách trở lại, mang theo kỳ vọng hoạt động du lịch địa phương ngày càng khởi sắc.

Ông Nguyễn Trường Huy ở phường Hội An Đông chia sẻ, trước đây, bãi biển bị thu hẹp, việc kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Nay bờ biển được khắc phục, cảnh quan khang trang hơn, người dân rất phấn khởi và mong các công trình tiếp tục phát huy hiệu quả, bảo vệ bờ biển lâu dài.

“Bãi biển đẹp, rộng rãi thì du khách đến đông hơn, người dân cũng có thêm cơ hội làm ăn. Chúng tôi mong Cửa Đại không còn bị xói lở nghiêm trọng như trước, để bà con yên tâm sinh sống, kinh doanh”, Ông Huy nói.

Bà Adeline, du khách đến từ Pháp cho biết, việc bà rất ấn tượng với vẻ đẹp yên bình của bãi biển Cửa Đại, với làn nước trong xanh và dải cát trắng trải dài. Biết được nơi đây từng bị xói lở nghiêm trọng, bà Adeline không khỏi bất ngờ trước diện mạo hiện tại. Với bà, được dạo bước trên bờ cát, ngắm biển và tận hưởng không khí trong lành là trải nghiệm đáng nhớ trong chuyến đến Hội An.

Ông Lê Hoàng Chương, thành viên Đội cứu hộ bãi biển Cửa Đại cho hay, từ khi bờ biển được khắc phục, cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp, lượng khách đến tham quan, tắm biển tăng lên. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh ăn uống, giải khát và dịch vụ du lịch dần sôi động, góp phần cải thiện thu nhập người dân.

Bờ biển Cửa Đại đã hồi phục không còn nỗi lo sạt lở. Ảnh: NT.

Ông Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết: "Công trình khắc phục xói lở bờ biển Hội An có tổng chiều dài khoảng 1.950m, được triển khai tại 3 khu vực thuộc phường Hội An Đông và Hội An Tây. Đến nay, toàn bộ các hạng mục thi công đã hoàn thành. Ban đang triển khai các thủ tục nghiệm thu hoàn thành công trình và quyết toán gói thầu xây lắp. Tổng giá trị giải ngân xây lắp đạt 212,1/222 tỷ đồng, tương đương khoảng 96% giá trị hợp đồng".

Bờ biển Cửa Đại sạch đẹp thu hút người dân, du khách đến với biển Cửa Đại. Ảnh: NT.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Thường, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và các đơn vị thi công luôn chú trọng bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và an toàn xây dựng. Việc hoàn thành các hạng mục đã góp phần phát huy hiệu quả phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026, hạn chế tình trạng xói lở, bảo vệ bờ biển và hạ tầng ven biển, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, du khách đến tham quan, tắm biển tại Hội An.