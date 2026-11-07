Đà Nẵng biến sự kiện thể thao quốc tế thành động lực phát triển du lịch, kinh tế

Đồng chí Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Diễn ra từ ngày 30-8 đến 6-9-2026 tại Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn và các cụm sân đạt chuẩn trên địa bàn, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 thu hút hơn 5.000 vận động viên đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện còn có sự tham gia của đông đảo huấn luyện viên, trọng tài, quan chức thể thao quốc tế và hàng vạn lượt du khách, tạo nên không khí thể thao sôi động tại thành phố trong suốt thời gian diễn ra giải. Không chỉ có những trận tranh tài hấp dẫn ở các nội dung cá nhân và đồng đội, giải đấu còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề như họp báo quốc tế, Gala dinner, triển lãm, giao lưu kết nối doanh nghiệp và quảng bá du lịch. Thông điệp "Khác màu cờ - Chung niềm đam mê – Cùng một tinh thần thể thao" được lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sự kết nối không biên giới của thể thao. Hình ảnh các vận động viên Hoa Kỳ và Iran đứng chung một khung hình trước giờ thi đấu là một trong những dấu ấn đẹp của giải.

Theo báo cáo tổng kết, thành công của sự kiện có sự đóng góp quan trọng từ công tác chỉ đạo của UBND thành phố và sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương. Công an thành phố triển khai các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự, an toàn cho các đoàn khách quốc tế và địa điểm thi đấu. Ngành y tế bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe vận động viên. Công tác lễ tân đối ngoại, thông tin tuyên truyền và quảng bá du lịch cũng được thực hiện hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong quá trình phối hợp tổ chức, nhất là năng lực điều phối của đơn vị tổ chức sự kiện (Công ty AAC) có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu; nhân sự còn mỏng, việc chia sẻ thông tin và phân định trách nhiệm giữa các bên chưa đồng bộ. Đây là những vấn đề cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các sự kiện quốc tế tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao thưởng cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Phước Sơn đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp và lực lượng chức năng trong quá trình tổ chức giải. Đồng chí cho rằng, việc Đà Nẵng đăng cai thành công một sự kiện thể thao quy mô lớn, quy tụ hàng nghìn vận động viên quốc tế là kết quả đáng ghi nhận, góp phần thúc đẩy phong trào pickleball và quảng bá hình ảnh thành phố. Đồng chí đề nghị các đơn vị nhìn nhận nghiêm túc những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, điều hành và phục vụ; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có giải pháp khắc phục. Việc tổ chức các sự kiện quốc tế cần được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, qua đó phát huy hiệu quả các sự kiện thể thao đối với sự phát triển của thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng, không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển môn pickleball mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa và du lịch Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế. Thông qua giải đấu, thành phố có thêm cơ hội kết nối với các tổ chức thể thao quốc tế, vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và doanh nghiệp. Những hoạt động giao lưu giữa các đoàn thể thao đã lan tỏa thông điệp tích cực về tình hữu nghị, sự tôn trọng và đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc.

Để phát huy kết quả và kinh nghiệm từ giải đấu, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thiện báo cáo đánh giá toàn diện công tác tổ chức; xây dựng bộ tiêu chí, quy trình tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế, đồng thời chủ động tham mưu kế hoạch đăng cai những giải đấu phù hợp với tiềm năng, điều kiện và định hướng phát triển của thành phố. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng phối hợp, năng lực tổ chức và điều hành. Mỗi sự kiện phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ; bảo đảm cơ chế điều phối thống nhất, xử lý công việc kịp thời, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Cùng với đó, thành phố cần rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết chế thể thao, sân bãi và trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu đăng cai thường xuyên các giải đấu quốc tế chất lượng cao. Đặc biệt, cần thay đổi tư duy tổ chức sự kiện thể thao theo hướng tạo ra giá trị tổng hợp, gắn hoạt động thi đấu với quảng bá điểm đến, thu hút khách du lịch, kích cầu dịch vụ, kết nối doanh nghiệp và phát triển kinh tế thể thao.

Ban tổ chức và các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng sân pickleball tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu chủ động mở rộng hợp tác với các liên đoàn, tổ chức thể thao quốc tế; lựa chọn những môn thể thao có sức lan tỏa, phù hợp với lợi thế của Đà Nẵng, trong đó chú trọng thể thao biển, thể thao giải trí và các sự kiện thể thao gắn với du lịch. Qua đó, từng bước xây dựng thương hiệu Đà Nẵng trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế. Đặc biệt, những kinh nghiệm từ giải đấu lần này cần được vận dụng thiết thực vào công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ XI năm 2030, hướng đến mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm thể thao lớn của khu vực.

Đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, thành công của một sự kiện thể thao quốc tế không chỉ được đánh giá qua quy mô, số lượng vận động viên hay chất lượng chuyên môn mà còn ở năng lực tổ chức, chất lượng phục vụ, hiệu quả quảng bá và giá trị kinh tế - xã hội mang lại. Ngay sau hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến, xác định rõ nhiệm vụ, nội dung cần khắc phục và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị để tham mưu UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Dịp này, 25 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp tổ chức Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen; 32 tập thể và cá nhân được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và Liên đoàn Pickleball thành phố trao tặng Giấy khen.

Tại Giải Heineken Pickleball World Cup 2026, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp 580 triệu đồng ủng hộ phong trào pickleball và công tác xã hội trên địa bàn thành phố. Dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình nghĩa (trị giá 280 triệu đồng) và 300 triệu đồng để xây dựng 5 sân pickleball tại các trường học trên địa bàn thành phố.