Toàn cảnh lễ bế mạc lớp học “Chạm đến tri thức” năm 2026 tại Làng Hy vọng-Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Khởi động từ ngày 9-10, lớp học “Chạm đến tri thức” đã hoàn thành trọn vẹn hành trình 2 tháng (tháng 10 và 11-2026) với 14 buổi học chính khóa (tần suất 2 buổi/tuần vào dịp cuối tuần, mỗi tiết kéo dài 90 phút). Chương trình đã thu hút hàng chục lượt học sinh THCS tại Làng Hy vọng tham gia.

Các đại biểu và học sinh lớp học "Chạm đến tri thức" năm 2026 tại lễ bế mạc.

Tại buổi lễ, đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên đã báo cáo tổng kết những kết quả nổi bật mà lớp học đạt được. Với lực lượng nòng cốt là các sinh viên chuyên ngành của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, chương trình đã đổi mới phương pháp tiếp cận khi kết hợp giữa việc hệ thống hóa kiến thức Khoa học Tự nhiên nền tảng với trải nghiệm mô hình giáo dục STEM.

Sinh viên Trần Văn Bích Thảo, Chủ nhiệm CLB Khoa học tự nhiên Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trao tượng trưng máy điều hòa tặng Làng Hy vọng.

Thông qua các nhóm hướng dẫn thực hành, các em học sinh không chỉ nắm vững kiến thức hóa học, cách tính hóa trị, phân loại hợp chất mà còn được tự tay lắp ráp mô hình phân tử và thực hiện nhiều thí nghiệm hóa học trực quan sinh động, hấp dẫn như "Bảng ký tên diệu kỳ", thí nghiệm biến đổi màu sắc dung dịch…

Các hoạt động thực hành thí nghiệm trong ngày hội STEM “Chạm đến khoa học” tại Làng Hy vọng.

Đánh giá về hiệu quả lớp học, lãnh đạo Làng Hy vọng ghi nhận tâm huyết của sinh viên cùng sự đồng hành trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Lộc đã giúp học sinh xóa bỏ sự rụt rè, khơi dậy niềm đam mê đối với các môn Khoa học Tự nhiên, tạo hành trang vững chắc để các em tự tin bước vào bậc THPT.

Các đại biểu và học sinh tham gia chương trình lớp học “Chạm đến tri thức” cùng chụp hình lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết lớp học, Câu lạc bộ Khoa học Tự nhiên đã trao tặng và lắp đặt 1 máy điều hòa cho Phòng Y tế của Làng Hy vọng; tổ chức chuỗi hoạt động Ngày hội STEM “Chạm đến khoa học” và trải nghiệm thực tế hấp dẫn dành cho học sinh như: Hành trình “Em làm Nhà Khoa học”; trình diễn thí nghiệm hóa học; trải nghiệm “Em làm bác sĩ”; thi bắn “Tên lửa nước”…. tạo không khí vui tươi, sôi nổi, giúp các học sinh hiểu biết những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe và thực hành kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu.

Lễ bế mạc khép lại trong niềm vui và sự gắn bó ấm áp giữa tuổi trẻ sư phạm, người lính biên phòng và các học sinh Làng Hy Vọng, mở ra kỳ vọng tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình ý nghĩa này trong thời gian tới.