Chiều 23/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại thành phố.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi nhiều định hướng hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và xây dựng đô thị có khả năng thích ứng với những thách thức môi trường, khí hậu.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng và bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam cùng đoàn công tác hai bên chụp hình lưu niệm.

Huy động nguồn lực quốc tế - kiến tạo hệ sinh thái tài chính xanh

Đánh giá cao sự hỗ trợ của UNDP đối với Đà Nẵng thời gian qua trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, cải thiện đô thị và bảo vệ môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, với dư địa phát triển rộng lớn, thành phố đang tập trung khai thác các động lực mới từ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tài chính xanh.

Trong đó, phát triển hệ thống tài chính quốc tế gắn với tài chính xanh là một trong ba nhóm nội dung hợp tác trọng tâm được Đà Nẵng đề xuất với UNDP.

Qua đó, thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (VIFC), thành phố mong muốn UNDP hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững, nghiên cứu và phát triển các công cụ huy động vốn xanh, tài chính số và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động tài chính.

Đồng thời, thành phố kỳ vọng tổ chức này hỗ trợ kết nối các quỹ đầu tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức diễn đàn và hoạt động xúc tiến hợp tác quốc tế về tài chính xanh. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng để bảo đảm dòng vốn đầu tư thực sự đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, Đà Nẵng đề nghị UNDP hỗ trợ xây dựng các chương trình thích ứng khí hậu, đánh giá rủi ro và nâng cao khả năng chống chịu của đô thị trước những tác động ngày càng phức tạp của thời tiết cực đoan.

Với sự đồng hành của UNDP, Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái, thông minh, có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.

Đặc biệt, thành phố đề xuất phối hợp nghiên cứu tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, hướng đến quản lý tài nguyên nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường trên toàn lưu vực.

Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển bền vững khu vực miền Trung. Sông Vu Gia - Thu Bồn không chỉ cung cấp nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và phát triển kinh tế mà còn gắn với hệ sinh thái, sinh kế của cộng đồng dân cư và sự phát triển của nhiều địa phương.

Việc quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sẽ góp phần khắc phục cách tiếp cận phân tán, tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong bảo vệ nguồn nước, kiểm soát ô nhiễm và chủ động ứng phó với hạn hán, lũ lụt. Qua đó, giảm thiểu những tổn thất kinh tế và môi trường do khai thác, sử dụng tài nguyên thiếu hiệu quả.

Bên cạnh quản lý tài nguyên nước, Đà Nẵng cũng mong muốn UNDP hỗ trợ chuyên gia, giải pháp và nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng xanh.

Trọng tâm là sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế tuần hoàn. Đây là hướng đi cần thiết khi áp lực về tiêu chuẩn môi trường, trách nhiệm xã hội và yêu cầu chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng lớn.

Đổi mới sáng tạo - tăng trưởng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cùng với tài chính xanh và bảo vệ môi trường, Đà Nẵng đề xuất UNDP hợp tác trong đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và quản trị đô thị thông minh.

Trên nền tảng Đà Nẵng City Lab được hình thành từ năm 2019, thành phố mong muốn nâng cấp mô hình theo hướng mở rộng quy mô, chuyên sâu hơn và kết nối với mạng lưới chuyên gia, các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo toàn cầu của UNDP.

Trên nền tảng Đà Nẵng City Lab được hình thành từ năm 2019, thành phố mong muốn nâng cấp mô hình theo hướng mở rộng quy mô, chuyên sâu hơn và kết nối với mạng lưới chuyên gia, các phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo toàn cầu của UNDP.

Hai bên có thể phối hợp nghiên cứu, ứng dụng AI trong quản lý đô thị, giao thông thông minh, giám sát môi trường, phát triển du lịch và cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thử nghiệm chính sách, tìm kiếm các mô hình quản trị phù hợp với những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa.

Qua đó, việc ứng dụng AI và dữ liệu số có thể hỗ trợ theo dõi chất lượng không khí, nguồn nước, nhận diện nguy cơ ngập lụt, cảnh báo thiên tai và tối ưu hóa hoạt động thu gom, xử lý chất thải. Qua đó, góp phần chuyển từ phương thức quản lý chủ yếu dựa trên xử lý sự cố sang quản trị chủ động, dự báo và phòng ngừa.

Đáng chú ý, bà Ramla Khalidi đề xuất Đà Nẵng nghiên cứu mô hình phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo SDG Lab. Theo bà, UNDP đã triển khai hệ thống phòng thí nghiệm đổi mới sáng tạo tại 10 thành phố ở Trung Quốc và một số địa phương trong khu vực.

Bà Ramla Khalidi khẳng định UNDP quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng trong thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời có thể phối hợp giải quyết những vấn đề dài hạn như giảm phát thải tại các khu công nghiệp, chống ngập lụt và ứng phó với tình trạng già hóa dân số.

Điểm nổi bật của mô hình là kết hợp thử nghiệm chính sách với nghiên cứu ứng dụng và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Chính quyền địa phương có thể bố trí nguồn lực để thử nghiệm một chính sách, đánh giá hiệu quả và mức độ tác động trước khi quyết định nhân rộng hoặc điều chỉnh.

Theo đó, việc làm có ý nghĩa thực tiễn đối với những vấn đề đô thị phức tạp, đòi hỏi giải pháp liên ngành và nguồn lực dài hạn. Thay vì triển khai đại trà khi chưa đánh giá đầy đủ, việc thử nghiệm trên phạm vi phù hợp sẽ giúp hạn chế rủi ro, sử dụng hiệu quả ngân sách và nâng cao chất lượng hoạch định chính sách.

Bà Ramla Khalidi khẳng định UNDP quan tâm, sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng trong thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời có thể phối hợp giải quyết những vấn đề dài hạn như giảm phát thải tại các khu công nghiệp, chống ngập lụt và ứng phó với tình trạng già hóa dân số.

Bên cạnh nguồn vốn, công nghệ và các mô hình quản trị, Đà Nẵng cũng nhấn mạnh vai trò của hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Qua đó, thành phố mong muốn UNDP hỗ trợ nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho thanh niên, doanh nhân khởi nghiệp cũng như đội ngũ cán bộ trong công tác hoạch định chính sách.

Đây là yếu tố có tính nền tảng bởi quá trình chuyển đổi xanh không chỉ đòi hỏi nguồn lực tài chính mà còn cần đội ngũ nhân lực đủ năng lực tiếp nhận công nghệ, vận hành các mô hình kinh tế mới và tổ chức thực hiện chính sách hiệu quả.

Bà Ramla Khalidi chúc mừng Đà Nẵng gia nhập Mạng lưới các Trung tâm tài chính vì phát triển bền vững của UNDP, đồng thời đánh giá cao những chuyển biến của thành phố trong định hướng phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và chú trọng phát triển nguồn nhân lực.

Từ những đề xuất hợp tác giữa hai bên, có thể thấy Đà Nẵng đang hướng đến cách tiếp cận phát triển có tính liên kết: tài chính xanh tạo nguồn lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo động lực, còn quản trị đô thị và nguồn nhân lực quyết định hiệu quả thực thi.

Theo đó, phát triển xanh không đơn thuần là mở rộng các dự án công nghệ hay thu hút thêm nguồn vốn đầu tư, mà phải hướng đến giảm chi phí môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nâng cao chất lượng sống của người dân. Với sự đồng hành của UNDP, Đà Nẵng có thêm cơ hội tiếp cận tri thức, kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái, thông minh, có sức chống chịu cao và phát triển bền vững.