Đà Nẵng "bắt tay" NVIDIA, kết nối hệ sinh thái Silicon Valley

Kết nối Đà Nẵng với “trái tim” công nghệ thế giới

Nhằm hiện thực hoá Nghị quyết Thành uỷ trong thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng, đặc biệt là hợp tác về trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính công nghệ... cho sự Đà Nẵng trong giai đoạn mới, cuối tháng 9 vừa qua, đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác đến Silicon Valley (Mỹ).

Chuyến công tác được triển khai trong bối cảnh Đà Nẵng tìm kiếm những động lực phát triển mới, trong đó hợp tác quốc tế và kết nối với các trung tâm công nghệ lớn được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát triển các ngành công nghệ chiến lược.

Ông Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Tọa đàm “Kết nối Mạng lưới đổi mới sáng tạo và Chuyên gia tại Silicon Valley nhằm phát triển các ngành công nghệ chiến lược” diễn ra tại Mỹ. Ảnh DISSC.

Điểm nhấn của chuyến đi là các cuộc làm việc với chính quyền San Francisco và Tập đoàn NVIDIA. Đây là những kết nối được Đà Nẵng kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác về AI, đào tạo nhân lực, thu hút đầu tư và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tại Tòa thị chính San Francisco, Đà Nẵng và San Francisco thống nhất duy trì trao đổi, kết nối doanh nghiệp AI, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng Đà Nẵng – San Francisco.

Với NVIDIA, Đà Nẵng đề xuất sáng kiến “Da Nang AI City Initiative” gồm năm trụ cột: AI City, hạ tầng AI, Sovereign AI, hệ sinh thái AI và nhân lực AI. NVIDIA đánh giá cao cách tiếp cận này, đồng thời thống nhất các định hướng hợp tác gồm ứng dụng AI trong quản trị đô thị, xây dựng mô hình AI City thực tế, phát triển hạ tầng tính toán và nâng cao kỹ năng nhân lực. Các dự án cụ thể được kỳ vọng có thể triển khai từ năm 2027.

Đoàn công tác do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng tham quan trụ sở NVIDIA tại Mỹ. Ảnh DISSC.

Tại tọa đàm “Da Nang – Silicon Valley Innovation & Expert Network”, hơn 30 chuyên gia, nhà đầu tư, đại diện quỹ đầu tư và tập đoàn công nghệ đã trao đổi về những hướng đi để Đà Nẵng sớm phát triển hệ sinh thái AI. Các ý kiến tập trung vào việc đẩy nhanh đào tạo kỹ năng AI gắn với những lĩnh vực có lợi thế như du lịch, nông nghiệp và quản lý đô thị; chuẩn bị hạ tầng điện, trung tâm dữ liệu; đồng thời xây dựng chính sách đủ sức thu hút nhân tài công nghệ.

Đáng chú ý, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đã ký loạt biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác, quỹ đầu tư như: Janus Capital, TBH Global, Patrick Long Family Office và công ty bảo mật Cyfendo.

Các thỏa thuận tập trung vào xúc tiến đầu tư mạo hiểm, an ninh mạng ứng dụng AI, kết nối thương mại công nghệ và tài trợ vốn giai đoạn đầu. Đây là những hướng hợp tác có thể giúp Đà Nẵng tăng cường kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng và Janus Capital trao biên bản hợp tác. Ảnh DISSC.

Bên cạnh đó, đoàn còn làm việc với nền tảng đổi mới sáng tạo và công ty đầu tư mạo hiểm toàn cầu Plug and Play Tech Center, quỹ đầu tư Andreessen Horowitz (a16z), Đại học Stanford, Đại học California Irvine...

Tại buổi làm việc, cả 2 trường đại học thống nhất duy trì liên lạc để tổ chức các khoá học chuyên sâu, tập huấn chuyển giao công nghệ và kết nối chuyên gia. Trong đó, Hệ sinh thái đào tạo AI tại Việt Nam - New Turing Institute trao đổi khả năng tổ chức Diễn đàn AI quốc tế - GStar Summit 2027 tại Đà Nẵng.

"Với những cuộc làm việc thực chất, loạt các biên bản ghi nhớ được ký kết đang cho thấy Đà Nẵng đang mong muốn kéo gần “trái tim” công nghệ thế giới đến với thành phố", ông Nguyễn Viết Toàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng chia sẻ với VietTimes.

Từ chiến lược đến những hành động cụ thể

Sau chuyến công tác, bài toán đặt ra với Đà Nẵng là chuyển các kết nối và thỏa thuận hợp tác thành kế hoạch cụ thể, xác định đầu mối thực hiện và từng bước hình thành những dự án có khả năng triển khai thực tế.

Trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Viết Toàn cho biết tại tọa đàm kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ở Silicon Valley, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đã khẳng định quyết tâm không để thành phố chậm chân trong làn sóng công nghệ mới. Một trong những định hướng được nhấn mạnh là thúc đẩy mô hình liên kết ba nhà, tập trung đào tạo nhân lực AI và bán dẫn theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Thành phố cũng hướng tới hoàn thiện bộ máy chính quyền hai cấp theo hướng linh hoạt, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và Trung tâm IOC để sẵn sàng tiếp nhận các dự án hợp tác từ Silicon Valley.

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng và Cyfendo, Inc trao biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh DISSC.

Về phía Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, đơn vị đề xuất thành phố ban hành chính sách đặc thù nhằm thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân tài công nghệ cao, tập trung vào AI và vi mạch bán dẫn. Trung tâm đồng thời kiến nghị rà soát, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dữ liệu và tạo điều kiện để các chuyên gia uy tín từ Silicon Valley đến làm việc lâu dài tại Đà Nẵng.

Một hướng triển khai khác là phát triển năng lực ứng dụng AI trong giáo dục. Trung tâm đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng AI cho đội ngũ giáo viên toàn thành phố, qua đó đưa công nghệ vào hoạt động giảng dạy và chuẩn bị nguồn nhân lực số.

“Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được giao làm đầu mối duy trì liên lạc với các đối tác, cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành kế hoạch chi tiết; chủ động mời chuyên gia, quỹ đầu tư, tập đoàn công nghệ Hoa Kỳ tham gia các sự kiện thường niên như DAVAS, SURF.

Việc nghiên cứu tổ chức GStar Summit 2027 tại Đà Nẵng được xem là bước đi quan trọng để thu hút cộng đồng chuyên gia AI quốc tế và quảng bá định hướng trở thành trung tâm AI, bán dẫn, hạ tầng dữ liệu và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của khu vực”, ông Toàn chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Toàn (thứ hai từ phải sang), Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trong chuyến thăm, làm việc tại Đại học Stanford. Ảnh DISSC.

Ông Toàn cho biết Đà Nẵng sẽ đẩy nhanh công tác chuẩn bị nguồn điện, trung tâm dữ liệu, hoàn thiện dữ liệu dùng chung an toàn và sẵn sàng tiếp nhận các dự án hợp tác với NVIDIA cùng những đối tác đã ký kết.

Những kết nối tại Silicon Valley đã mở thêm cơ hội để Đà Nẵng tiếp cận mạng lưới công nghệ, chuyên gia và nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, hiệu quả của hành trình xây dựng “Da Nang AI City” sẽ phụ thuộc vào khả năng cụ thể hóa các thỏa thuận, chuẩn bị hạ tầng và nhân lực, cũng như hình thành những dự án đáp ứng nhu cầu thực tế của thành phố và doanh nghiệp.