Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng

Theo kết quả xác minh ban đầu, bà L.H.C. (hiện định cư tại Hoa Kỳ) có quan hệ dì - cháu với Trần Hoàng Vĩnh Tú. Do tin tưởng người thân, bà C. nhiều lần chuyển tiền về Việt Nam, nhờ Tú quản lý, gửi tiết kiệm và tìm mua nhà đất để sử dụng khi về nước. Trước đó, bà C. cũng nhờ người thân hỗ trợ bán căn hộ đang sở hữu để chuyển sang mua nhà phù hợp hơn với nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Bị can Trần Hoàng Vĩnh Tú tại cơ quan công an.

Từ tháng 02/2026, bà C. tiếp tục chuyển cho Tú nhiều khoản tiền với tổng số 3,69 tỷ đồng. Cộng với 1 tỷ đồng thu được từ việc bán căn hộ trước đó và khoản lãi tiết kiệm, tổng số tiền bà C. giao cho Tú quản lý lên đến 4,709 tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Tú gửi cho bà C. hình ảnh thể hiện việc gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng thông qua ứng dụng Viber.

Đầu tháng 3/2026, thông qua người quen giới thiệu, bà C. tìm được một căn nhà trên đường Trần Xuân Lê, TP Đà Nẵng với giá 4,77 tỷ đồng và nhờ Tú thực hiện việc đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên, Tú chỉ đặt cọc 70 triệu đồng, sau đó không tiếp tục thanh toán phần tiền đặt cọc còn thiếu theo thỏa thuận. Tú cũng cắt đứt liên lạc và rời khỏi nơi cư trú. Sự việc sau đó được người môi giới thông báo cho bà C.

Tiếp nhận đơn tố cáo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phân loại, xác minh thông tin, rà soát địa bàn, xác định nơi đối tượng có khả năng lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp vận động, giải thích chính sách khoan hồng của pháp luật, Cơ quan điều tra đã vận động Trần Hoàng Vĩnh Tú ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.