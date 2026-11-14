Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 24 tỷ đồng

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hồng

Trước đó, ngày 5-6, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (1963, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về việc vay tiền của Trần Thị Hồng. Theo nội dung trình báo, từ tháng 6-2022 đến tháng 3-2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền, đồng thời cộng các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi. Đến ngày 9-3-2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán đã lên đến 20,5 tỷ đồng.

Nắm được gia đình bà L. có thửa đất rộng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ vay thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản. Mặc dù biết thửa đất đang tranh chấp tại Tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Từ đây, khoản nợ 20,5 tỷ đồng liên tục bị đẩy lên bằng những khoản tiền được hợp thức hóa dưới danh nghĩa đầu tư. Cụ thể, chỉ sau 6 tháng, số tiền đã tăng lên 32 tỷ đồng với lý do “tiền chia cổ phần đợt 1”. Đến tháng 3-2024, con số này tiếp tục bị nâng lên 48,625 tỷ đồng, được giải thích là khoản “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không còn khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật. Tuy nhiên, bằng việc kiên trì thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng CSHS đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” trên thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay, với mức lãi suất lần lượt 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất pháp luật cho phép. Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định là 24,025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi này, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc người vay trả tiền. Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Hiện vụ việc đang được phòng CSHS tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

X.SƠN