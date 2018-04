Đà Nẵng: Bắt tạm giam cán bộ phường làm giả giấy tờ đất

Mặc dù biết hồ sơ được làm giả nhưng một cán bộ phường ở TP Đà Nẵng vẫn cố tình tham mưu cho cấp trên ký, đóng dấu.

Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can Trịnh Duy Văn (59 tuổi) và Lê Sơn (54 tuổi), cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Trịnh Duy Văn là cán bộ công chức, địa chính của UBND phường Hòa Khánh Nam, còn Lê Sơn Sơn làm nghề kinh doanh và là tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường Hòa Khánh Nam.

Trịnh Duy Văn bị cơ quan điều tra lấy lời khai tại nhà riêng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào năm 2008, bà Lê Thị Quế có bán cho bà Nguyễn Thị Nhung (53 tuổi, ngụ tổ 96, phường Hòa Khánh Nam) khoảng 550m2 đất nông nghiệp ở tổ 96 với giá 195 triệu đồng. Bà Quế viết giấy bán đất sau đó nhưng lại không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đến năm 2013, bà Nhung bán lại 200m2 đất trên cho ông Huỳnh Hữu Bốn với giá 110 triệu đồng. Diện tích đất bán cho ông Bốn được bà Nhung viết giấy bán nhưng cũng không có xác nhận của chính quyền địa phương.

Đến năm 2014, bà Nhung nhờ ông Bốn đến UBND phường Hòa Khánh Nam để gặp ông Trịnh Duy Văn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra, mặc dù ông Văn biết 2 trường hợp này không đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng ông Văn giới thiệu ông Bốn đến gặp Lê Sơn làm đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở và sơ đồ vị trí khu đất giả.

Sau thời gian gặp mặt, Sơn đồng ý và nhận của ông Bốn 5 triệu đồng để làm 2 hồ sơ giả.

Bằng thủ đoạn tẩy xóa, sửa biên lai thu thuế nhà đất của công dân khác thành tên và thửa đất ông Bốn và bà Nhung, Sơn đã môi giới ông Bốn cho 2 đối tượng khác làm 2 hồ sơ giao đất xây dựng nhà và sơ đồ khu đất giả mang tên ông Bốn và bà Nhung. Mỗi hồ sơ giả Sơn trả cho đối tượng 2 triệu đồng, còn 1 triệu đồng Sơn giữ lại.

Sau đó, Sơn lấy thông tin bà Nhung, ông Bốn để điền vào các giấy tờ thủ tục, giao cho 2 người này ký rồi mang hồ sơ giả đưa cho Văn. Còn Văn biết giả nhưng vẫn xác nhận, tham mưu cho lãnh đạo phường ký, đóng dấu. Sơn tiếp tục nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai quận Liên Chiểu, và được Sở Tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến trưa 31-3-2018, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an TP Đà Nẵng tiến hành tống đạt quyết định khởi tố vụ án và bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức.

Hiện vụ việc đang được Phòng PC46 tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan.

