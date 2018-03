Đà Nẵng: Bắt quả tang 24 đối tượng đánh bạc trong căn hộ cao cấp

Khi lực lượng công an ập vào một căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng, hàng chục đối tượng đang sát phạt dưới hình thức xóc đĩa.

Ngày 31/3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tiếp tục tạm giữ 24 nghi can để làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Vụ việc xảy ra tại căn hộ cao cấp The Point ở phường Hòa Hải. Tụ điểm này được phát hiện trên địa bàn thời gian ngắn trước đó. Tại đây thường xuyên có từ 20-30 người tham gia xóc đĩa.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ tại Công an quận Ngũ Hành Sơn.

Đến khoảng 20 giờ tối 29/3, Đội Cảnh sát Hình sự được Công an quận Ngũ Hành Sơn phối hợp cùng lực lượng công an phường ập vào căn hộ 03 The Point.

Lúc này, 24 đối tượng đang "say máu" xóc đĩa lập tức xáo trộn số tiền thực tế trên xới bạc nhằm phi tang hành vi đánh bạc quy mô lớn. Toàn bộ số tiền đánh bạc được lực lượng công an thu tại hiện trường là hơn 100 triệu đồng.

Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, mỗi ván xóc đĩa, số tiền đặt ăn thua từ 1 - 5 triệu đồng.

Minh Thư (T/h)