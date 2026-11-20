Theo điều tra ban đầu, do nợ tiền nhiều người, đối tượng Quỳnh Anh nảy sinh ý định thuê mô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Để thực hiện, đối tượng liên hệ chủ cơ sở cho thuê xe mô tô tự lái, giới thiệu bản thân làm bếp tại một khách sạn, có khách lưu trú cần thuê xe đi lại nên đứng ra liên hệ giúp.

Đối tượng Giang Thị Quỳnh Anh (áo đen). Ảnh: Công an cung cấp.

Tin tưởng Quỳnh Anh, nạn nhân đã đồng ý giao xe và chi hoa hồng giới thiệu khách. Thời gian đầu, Quỳnh Anh thanh toán tiền thuê đúng thỏa thuận, tạo lòng tin để tiếp tục nhận thêm phương tiện. Từ ngày 7/8 - 28/10/2026, đối tượng đã thuê tổng cộng 22 xe mô tô.

Sau khi nhận xe, Quỳnh Anh tìm người nhận cầm cố thông qua mạng xã hội. Để che giấu nguồn gốc phương tiện, đối tượng đưa thông tin xe là tài sản của gia đình, của chị hoặc em gái; đồng thời viện dẫn hoàn cảnh khó khăn, cần tiền giải quyết việc gia đình để đề nghị người khác nhận xe làm tin.

Từ đó, Quỳnh Anh mang các phương tiện đi cầm cố, vay số tiền từ 4,5 - 9 triệu đồng mỗi xe. Khi đến hạn trả xe, Quỳnh Anh đưa ra các lý do như khách thuê gia hạn hoặc chưa thu được tiền từ khách để kéo dài thời gian.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, chủ cơ sở kiểm tra và biết các phương tiện đã được giao cho người khác nên trình báo cơ quan công an.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương xác minh, truy vết và thu hồi được 19/22 xe mô tô. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đang xác minh, tìm kiếm những người có liên quan và người bị hại khác để phục vụ công tác thu hồi tài sản, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng cho Giang Thị Quỳnh Anh thuê, mượn xe hoặc giao tài sản nhưng chưa được hoàn trả; những người đã nhận cầm cố, nhận giữ, mua bán hoặc hiện đang quản lý các phương tiện do đối tượng này giao; người đã cho Quỳnh Anh vay tiền, giao tiền có liên quan đến các phương tiện nói trên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin và phối hợp làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tại địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Thiếu tá Lê Thanh An - điều tra viên, số điện thoại 0905.680.890 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.