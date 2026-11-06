Đà Nẵng: Bắt hai lãnh đạo doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Hai bị can gồm Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập một dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”. Sau đó, tổ chức tư vấn, giới thiệu và chào bán đất tại dự án này cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, số tiền các đối tượng chiếm đoạt bước đầu được xác định hơn 430 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thông báo những khách hàng từng nộp tiền mua đất tại dự án “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond” nhưng chưa trình báo, làm việc với cơ quan công an cần khẩn trương liên hệ để được hướng dẫn, giải quyết.

Người dân có thể đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; gặp điều tra viên Đoàn Sơn Tùng, số điện thoại: 0905567992.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.