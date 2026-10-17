Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy

Quyết định truy nã đối với Nguyễn Tấn Biên

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về mở đợt cao điểm rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã, Phòng CSMT đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, xác minh thông tin về các đối tượng thuộc diện quản lý, nhất là những trường hợp nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Qua công tác nắm tình hình, vào cuối tháng 9-2026, các trinh sát xác định Nguyễn Tấn Biên đang bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 11204 ngày 14-8 của Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong quá trình lẩn trốn, Biên liên tục thay đổi địa điểm giữa Quảng Ngãi và Đà Nẵng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Bắt giữ Nguyễn Tấn Biên tại Đà Nẵng

Trước tình hình này, Phòng CSMT Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng Phòng CSMT Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ rà soát các mối quan hệ, xác minh những địa điểm nghi vấn, đồng thời vận động gia đình phối hợp cung cấp thông tin.

Song song đó, các tổ trinh sát tăng cường nắm tình hình, theo dõi di biến động của đối tượng và những người có liên quan trên địa bàn TP Đà Nẵng, chủ động xây dựng phương án bắt giữ khi xác định được vị trí của đối tượng.

Khoảng 22 giờ ngày 13- 10, phát hiện Biên xuất hiện tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Khánh, lực lượng trinh sát nhanh chóng triển khai phương án, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Sau khi bắt giữ, Phòng CSMT đã tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.

X.SƠN