Đà Nẵng: Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Tấn Biên

Đối tượng khi bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Khoảng 22h ngày 13/10/2026, tại khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, thuộc phường Hòa Khánh, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai phương án, khống chế và bắt giữ Nguyễn Tấn Biên.

Theo cơ quan Công an, Biên bị truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 11204 ngày 14/8/2026 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong quá trình lẩn trốn, Biên liên tục thay đổi địa điểm giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng, gây khó khăn cho công tác xác minh, truy bắt.

Cuối tháng 9/2026, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định Biên đang lẩn trốn và tổ chức rà soát các mối quan hệ, địa điểm nghi vấn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an phường Đức Phổ xác minh thông tin, đồng thời vận động gia đình phối hợp cung cấp thông tin về đối tượng.

Sau nhiều ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Biên xuất hiện tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng và bắt giữ đối tượng vào tối 13/10.

Sau khi bắt giữ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục theo quy định, ra quyết định tạm giữ Nguyễn Tấn Biên để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo pháp luật.