Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, truy tìm nhóm người Trung Quốc đang lẩn trốn.

Sau quá trình thu thập thông tin, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn triển khai phương án bắt giữ cả 10 người, bảo đảm an toàn. Những người này gồm Dong Siwei (SN 1998), Liao Youzhang (SN 1981), Jiang Chengyi (SN 1996), Fu Weijia (SN 1995), Wang Yang (SN 1993), Liu Qirui (SN 1995), Zheng Jingyan (SN 1985), Ma Yunhao (SN 1993), Ma Yunquian (SN 1986) và Shao Bo (SN 1992).

Các đối tượng bị truy nã được Công an Đà Nẵng bàn giao cho phía Trung Quốc. (Ảnh CA)

Thông tin từ cơ quan chức năng Trung Quốc xác định nhóm đối tượng liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ngày 14 và 25/11, 10 đối tượng được bàn giao cho phía Trung Quốc. Quá trình bàn giao có sự phối hợp của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn.

Cũng trong năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao tổng cộng 22 đối tượng truy nã nước ngoài.

Kết quả này cho thấy hoạt động phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia đang được triển khai quyết liệt, góp phần ngăn chặn việc các đối tượng chọn Việt Nam làm nơi lẩn trốn.