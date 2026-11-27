Cơ quan chức năng phối hợp bàn giao các đối tượng cho phía Trung Quốc tiếp nhận. Ảnh: THÀNH CA

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh thông tin, truy tìm những người bị truy nã. Trên cơ sở tài liệu thu thập, đơn vị phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức bắt giữ cả 10 người.

Những người bị bắt giữ gồm: Dong S. (sinh năm 1998), Liao Y. (sinh năm 1981), Jiang C. (sinh năm 1996), Fu W. (sinh năm 1995), Wang Y. (sinh năm 1993), Liu Q. (sinh năm 1995), Zheng J. (sinh năm 1985), Ma Y. (sinh năm 1993), Ma Y. (sinh năm 1986) và Shao B. (sinh năm 1992).

Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, nhóm người này bị truy nã liên quan đến các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc và kinh doanh trái phép.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) tiến hành bàn giao 10 người nêu trên cho phía Trung Quốc theo cơ chế hợp tác song phương.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, trong năm 2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp xác minh, truy bắt và bàn giao 22 người nước ngoài bị truy nã.