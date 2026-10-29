Đà Nẵng bắt Giám đốc trung tâm Anh ngữ tổ chức đào tạo chui, thông tin sai sự thật để chiêu sinh

Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân Trương Văn Thiên Tư bị bắt với cáo buộc lừa đảo, tổ chức dạy chương trình phổ thông trái phép (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc.

Mặc dù chỉ được Sở Giáo dục-Đào tạo thành phố Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép dạy chương trình phổ thông, không được cấp phép liên kết giáo dục và đào tạo với nước ngoài, tuy nhiên Trương Văn Thiên Tư đã tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Theo chương trình học của trung tâm này, học sinh học 5 ngày/tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 triệu đến 8 triệu đồng/tháng.

Trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân. Ngoài ra, Trương Văn Thiên Tư đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm “thổi phồng” về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh học sinh. Từ đó nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng; hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.