Đà Nẵng bắt Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân đào tạo chui, lừa đảo

Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú tại đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng) - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (địa chỉ số 177 Hải Phòng, phường Thanh Khê) được Sở GD&ĐT Tp. Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không được cấp phép giảng dạy chương trình phổ thông hoặc liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân (ảnh CA)

Tuy nhiên Trương Văn Thiên Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang danh Prinberk Academy cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi. Học sinh học 5 ngày mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều, với mức học phí từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Đáng nói, trong quá trình hoạt động, Trương Văn Thiên Tư đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Thiên Lập Nhân, đưa ra thông tin sai sự thật, thổi phồng về Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh. Từ đó, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang theo học chương trình Prinberk Academy tại trung tâm, dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra. Cơ quan Công an đề nghị các phụ huynh có con em theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên chủ động liên hệ, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án. Địa chỉ liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra Công an Tp. Đà Nẵng, số 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.