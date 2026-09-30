Đà Nẵng: Bắt đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài rồi trốn vào Khánh Hòa

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của ông Wang Qiang (SN 1996) về việc bị chiếm đoạt 30.000 USD.

Theo trình báo của ông Wang Qiang, do có nhu cầu đổi ngoại tệ nên người đàn ông này nhiều lần nhờ Trần Văn Quân làm dịch vụ đổi tiền. Ngày 13/9, ông Wang Qiang liên hệ với Quân qua tài khoản WeChat có tên “Wang”, đề nghị đổi USD sang tiền Trung Quốc.

Đối tượng Trần Văn Quân (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa cùng ngày, Quân điều khiển ô tô Mazda CX5 đến nơi ở của ông Wang Qiang tại phường An Hải, ông Wang Qiang giao cho Quân 30.000 USD, nhờ đổi sang tiền Trung Quốc và chuyển toàn bộ số tiền sau khi quy đổi vào tài khoản ngân hàng của mình.

Quân cho biết chưa có sẵn tiền Trung Quốc, cần tìm người để đổi rồi mới chuyển lại. Tin tưởng do đã nhiều lần giao dịch trước đó, ông Wang Qiang đồng ý, cung cấp mã tài khoản ngân hàng cho Quân rồi đi vào sòng bài.

Tuy nhiên, sau khi nhận 30.000 USD, Quân nảy sinh ý định chiếm đoạt. Đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn với ông Wang Qiang trên WeChat rồi điều khiển ô tô rời Đà Nẵng, chạy thẳng vào Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Ngay khi xác định được nơi đối tượng ẩn náu, Phòng CSHS lập tức cử Tổ công tác tinh nhuệ phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai bắt giữ, đưa Quân về cơ quan công an để đấu tranh, làm rõ.

Khi kiểm tra hành chính, lực lượng công an phát hiện trong chiếc ba lô màu đen Quân mang theo có 30.000 USD, đúng bằng số tiền ông Wang Qiang trình báo bị chiếm đoạt. Tang vật tạm giữ gồm 30.000 USD; ô tô Mazda CX5; điện thoại di động iPhone 17 Pro cùng một số vật dụng, giấy tờ tùy thân của Trần Văn Quân.

Vụ án đang Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.