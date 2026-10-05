Đà Nẵng: Bắt 8 đối tượng dàn cảnh, dùng kiếm cướp xe máy

Ngày 5/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Trương Ngọc Thái, Đinh Tuấn Anh, Lê Nguyên Phước, Lê Phúc Khánh, Phan Đình Hiếu, Lý Nghiệp Duy Anh, Phan Bá Nguyên và Hồ Nhật Khang để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Nhóm thanh niên dàn cảnh rồi cướp xe máy bị khởi tố. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3h ngày 29/9, Trương Ngọc Thái cùng 7 thanh, thiếu niên đi trên 3 xe mô tô tại phường Tam Kỳ. Khi đến đường Phan Châu Trinh, nhóm gặp H.T.D (SN 2008, trú xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe Honda Winner. Thái nảy sinh ý định đánh H.T.D để chiếm đoạt xe và rủ cả nhóm cùng tham gia.

Sau khi tiếp cận H.T.D, cả nhóm bàn cách dụ bị hại đến khu vực vắng vẻ trên đường Võ Chí Công để ra tay. Nhằm tạo lòng tin, các đối tượng dựng tình huống giả về một cuộc hẹn đánh nhau, khiến H.T.D đồng ý đi cùng. Trước khi đến địa điểm đã chọn, nhóm lấy 2 thanh kiếm dạng katana làm hung khí và đón thêm Lê Nguyên Phước.

Khi đến đường Võ Chí Công, thuộc tổ dân phố Kim Đới, phường Bàn Thạch, Lê Phúc Khánh bất ngờ kẹp cổ, kéo H.T.D khỏi xe. Lúc này, Đinh Tuấn Anh và Lê Nguyên Phước dùng 2 thanh kiếm mang theo tấn công, khiến H.T.D bị nhiều vết thương tại vùng lưng, đùi và mông.

Bị tấn công bất ngờ, H.T.D vùng thoát, bỏ chạy, để lại chiếc Honda Winner. Trương Ngọc Thái lập tức chiếm đoạt chiếc xe rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ 2 thanh kiếm bằng kim loại, 2 điện thoại di động, xe mô tô 92C1-244.84 cùng 3 xe mô tô có liên quan đến vụ việc.

Riêng Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 2013), tại thời điểm xảy ra vụ việc chưa đủ 14 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng điều tra, làm rõ.