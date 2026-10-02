Đà Nẵng: Bắt 2 đối tượng dàn cảnh mua rồi cướp xe

Trước đó, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo từ Công an phường Hòa Khánh về một vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo của anh L.C.P (SN 2008, trú phường An Cựu, TP Huế), tối 20/9, trong lúc thực hiện giao dịch mua bán xe tại khu vực đường Hòa Minh 4, phường Hòa Khánh, anh bị 2 đối tượng cướp một xe mô tô Honda Air Blade.

Hai đối tượng Tiến và Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Anh P cho hay, trước đó anh đăng bán xe trên facebook. Do đó, Nguyễn Văn Hiếu thấy thông tin anh L.C.P rao bán xe nên nảy sinh ý định chiếm đoạt và lôi kéo Phùng Văn Kim Tiến cùng thực hiện.

Khoảng 21h ngày 20/9, Hiếu và Tiến điều khiển xe mô tô Exciter màu xanh đen đến phường Hòa Khánh, giấu xe trong đám cỏ rồi cùng đi bộ đến điểm hẹn với anh P.

Khi anh P đến, Hiếu dùng xe anh P chở anh P chạy một vòng. Khi anh P xuống xe, Hiếu phóng xe chở theo Tiến tẩu thoát.