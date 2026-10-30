Đà Nẵng: Bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh là nhiệm vụ cốt lõi

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn tham quan vườn ươm sâm giống tại Trạm Dược liệu Trà Linh. (Ảnh: BẢO TRÂN)

Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu có chức năng, nhiệm vụ trồng, chăm sóc, mở rộng vườn sâm tại Trạm Dược liệu Trà Linh; tạo nguồn giống, quản lý, khai thác lợi ích cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học sâm Ngọc Linh. Đồng thời, Trung tâm cũng nghiên cứu bảo tồn, lưu giữ các loài dược liệu quý; phối hợp đơn vị khoa học thực hiện đề tài về sâm Ngọc Linh và dược liệu quý; hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cho tổ chức, cá nhân.

Giai đoạn 2026-2030, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu phấn đấu hoàn thiện hệ thống bảo tồn nguồn gen; mở rộng vườn sâm bảo tồn tại Trạm Dược liệu Trà Linh đạt khoảng 100ha; đủ năng lực kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh và dược liệu; hoàn thiện hạ tầng sản xuất giống quy mô công nghiệp, công suất hơn 500.000 cây/năm; làm chủ công nghệ, quy trình canh tác.

Qua khảo sát thực tế, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu trong điều kiện địa hình, khí hậu và cơ sở hạ tầng còn hạn chế nhưng vẫn nỗ lực thực hiện khối lượng công việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Đánh giá sâm Ngọc Linh là sản vật đặc biệt quý hiếm, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, nếu có định hướng phát triển thiết thực, hiệu quả, đây sẽ là lợi thế cạnh tranh quan trọng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương.

Đoàn công tác Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Khắc Toàn thăm và làm việc tại Trạm Dược liệu Trà Linh. (Ảnh: BẢO TRÂN)

Đồng thời, đồng chí đề nghị đơn vị từng bước mở rộng chức năng từ bảo tồn sang kết hợp nghiên cứu chuyên sâu; chủ động phối hợp các nhà khoa học, viện nghiên cứu để làm rõ thành phần hoạt chất, công dụng của sâm Ngọc Linh. Qua đó, tạo cơ sở khoa học phát triển nguồn dược liệu quý theo hướng bền vững.

Cùng với đó, đơn vị cần gắn công tác bảo tồn với liên kết phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân. Trung tâm phải phối hợp chặt chẽ THACO, các doanh nghiệp và hộ dân hình thành chuỗi liên kết khép kín, từ chọn tạo giống, tổ chức canh tác đến chế biến sâu và thương mại hóa sản phẩm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn đề nghị Trung tâm chủ động tổng hợp những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan tham mưu thành phố tháo gỡ; đồng thời kiến nghị Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, nhất là về hạ tầng, đất đai... phục vụ phát triển vùng trồng dược liệu.

Bảo tồn nguồn gen gốc sâm Ngọc Linh phải được xác định là nhiệm vụ cốt lõi, ưu tiên hàng đầu, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu cần tập trung xây dựng các giải pháp, quy trình và cơ chế phù hợp để bảo vệ nguồn gen quý; kiểm soát chặt chẽ các khâu nhân giống, chăm sóc, bảo đảm vệ sinh môi trường, duy trì điều kiện sinh trưởng tự nhiên và giữ ổn định hàm lượng saponin đặc trưng của sâm Ngọc Linh.

Trên nền tảng bảo tồn vững chắc, thành phố Đà Nẵng từng bước đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác phát triển, duy trì trồng sâm trong môi trường tự nhiên và nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất công nghiệp, chế biến sâu để đưa sâm Ngọc Linh vươn ra thị trường thế giới.