Đà Nẵng: Bảo kê cho công trình xây dựng sai phép, loạt cán bộ bị khởi tố

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đơn vị đã khởi tố 8 cán bộ thuộc Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Cùng với đó, 5 người khác bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời thực hiện thủ tục cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố 4 người là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Theo cơ quan Công an, các vụ án bước đầu cho thấy một số thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống người dân bị lợi dụng để nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Các hành vi được thực hiện nhiều lần, kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tác động đến công tác quản lý trật tự đô thị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi và vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.