Đà Nẵng: Bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão 2026

Chủ động từ sớm với phương châm “4 tại chỗ” và kịch bản vận hành linh hoạt

Mưa bão, ngập lụt diện rộng, sạt lở đất có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng năng lượng. Trước biến động ngày càng phức tạp, dị thường và khó dự báo của thời tiết, ngành điện Đà Nẵng đã triển khai các kịch bản ứng phó chủ động từ sớm, từ xa.

Nhân viên điện lực Đà Nẵng gia cố néo và kiểm tra hệ thống móng cột trước mùa mưa bão

Trao đổi với báo Công Thương, ông Nguyễn Đình Tuân, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) cho biết, trong mùa mưa bão, đơn vị lấy phương châm ‘4 tại chỗ’ (gồm: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động ứng phó. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) của Công ty đã được kiện toàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thiết lập chế độ trực chỉ huy, trực vận hành 24/24 giờ khi có thiên tai diễn biến phức tạp.

Về mặt nhân lực, PC Đà Nẵng đã thành lập 6 Đội xung kích phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với 126 cán bộ, công nhân viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các địa bàn xung yếu khi xảy ra sự cố lớn. Song song với đó, hạ tầng vật tư và phương tiện ứng cứu cũng được chuẩn bị bài bản. Toàn công ty hiện quản lý 164 phương tiện chuyên dùng các loại như xe cẩu, xe nâng người, xe tải địa hình. Tại các kho dự phòng khu vực, đơn vị đã tập kết sẵn các máy biến áp phân phối, dây dẫn các loại, trụ tạm, bộ móng cột đúc sẵn, chủ động thay thế ngay lập tức khi xảy ra tình huống bão làm gãy đổ trụ điện.

“PC Đà Nẵng sẽ nhận diện và xử lý nguy cơ từ sớm, bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, liên tục và khôi phục cấp điện nhanh nhất cho khách hàng khi thiên tai xảy ra”, ông Nguyễn Đình Tuân nhấn mạnh.

Nhân viên Điện lực Đà Nẵng phát quang hành lang tuyến

Song song với chuẩn bị nguồn lực, căn cứ danh mục phụ tải ưu tiên đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt, PC Đà Nẵng đã ban hành phương thức bảo đảm cấp điện cho khách hàng thuộc diện ưu tiên cấp điện trên địa bàn thành phố năm 2026. Đặc biệt, nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước đô thị khi mưa đặc biệt lớn, đơn vị đã rà soát và thiết lập phương án cấp điện liên tục 24/24 cho các trạm bơm chống ngập trọng điểm trên địa bàn.

Ngoài ra, PC Đà Nẵng đã làm việc và thỏa thuận với 625 doanh nghiệp, khách hàng lớn sở hữu máy phát điện riêng để sẵn sàng huy động, chia sẻ áp lực cho hệ thống khi xảy ra sự cố nguồn căng thẳng. Đồng thời, các nguồn điện phân tán tại chỗ như thủy điện nhỏ và hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng được tính toán điều hành hài hòa theo lệnh điều độ.

Phân loại vùng xung yếu, gắn kiểm soát an toàn với lộ trình hiện đại hóa

Theo lãnh đạo PC Đà Nẵng, với đặc thù địa hình Đà Nẵng hiện tương đối rộng và phức tạp, kéo dài từ khu vực đồi núi phía Tây đến dải đồng bằng ven biển. Do đó, các nguy cơ mất an toàn điện cũng phân hóa rõ rệt theo từng khu vực địa lý. Tại vùng núi cao, các tuyến đường dây đi qua rừng cây nguy cơ cao bị sạt lở nền đất hoặc cây cối gãy đổ đè vào đường dây khi có gió bão. Trong khi đó, các tuyến điện khu vực ven biển hay đồng ruộng ven sông lại dễ bị ảnh hưởng bởi nền đất yếu, sụt lở chân móng cột và tác động trực tiếp của gió biển.

Điện lực Đà Nẵng khắc phục sự cố sạt lở các móng trụ trụ 188, 189 và 189A XT 471TG.TPH do mưa lớn ngày 12/9/2026 gây ra

Để phòng ngừa từ sớm, PC Đà Nẵng đã rà soát toàn bộ các vị trí xung yếu trên toàn địa bàn, đưa các điểm nguy cơ cao vào danh mục gia cố kiên cố hóa hoặc triển khai trong các dự án sửa chữa lớn năm 2026. Công ty cũng tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương và người dân để xử lý triệt để hành lang tuyến, cắt tỉa cành cây có nguy cơ ngã đổ vào lưới điện trước khi bão đổ bộ.

Khi bão lũ trực tiếp ảnh hưởng, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và người lao động được đặt lên hàng đầu. Các kịch bản sa thải, cô lập khu vực ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm được kích hoạt kịp thời.

Trình tự khôi phục dòng điện được thực hiện nghiêm ngặt theo thứ tự ưu tiên: cấp điện áp cao trước, cấp điện áp thấp sau; đường trục chính trước, nhánh rẽ sau; các phụ tải phục vụ công cộng, bệnh viện, trạm bơm chống ngập được cấp điện trước khi mở rộng ra các khu vực dân cư sinh hoạt. Trước khi đóng điện trở lại, cán bộ kỹ thuật phải kiểm tra kỹ điều kiện an toàn của lưới điện và thông báo công khai cho người dân được biết.

Ông Nguyễn Đình Tuân cho biết, từ thực tiễn ứng phó bão lũ qua các năm, PC Đà Nẵng nhận thức rõ tầm quan trọng của việc nâng cao khả năng chống chịu bền vững cho hệ thống hạ tầng. Công ty đang tích cực triển khai Định hướng kỹ thuật lưới điện giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu kiên cố hóa hạ tầng kết hợp số hóa mạnh mẽ. Các giải pháp như thay thế cột bê tông thường bằng cột thép, cột ly tâm cấp bền cao, gia cố móng cột ở vùng đất yếu, nâng cao độ cao khoảng vượt sông đối với khu vực hay ngập lũ được ráo riết thực hiện.

Một nguyên tắc đặc biệt quan trọng trong quá trình khôi phục cấp điện sau mưa lũ là không vì yêu cầu cấp điện nhanh mà bỏ qua điều kiện an toàn

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành đang mang lại hiệu quả rõ rệt. Hệ thống điều khiển từ xa SCADA tại Trung tâm điều khiển, kết hợp với công nghệ tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) giúp phát hiện sự cố, tự động khoanh vùng, cô lập đoạn tuyến hư hỏng và chuyển tải cấp điện lại cho khu vực không bị ảnh hưởng chỉ trong thời gian rất ngắn. Việc đưa các thiết bị kiểm tra tiên tiến như camera nhiệt, camera đo phóng điện cục bộ (PD) và flycam vào tầm soát lưới điện giúp nhân viên vận hành phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi.

“Mục tiêu của ngành điện Đà Nẵng là xây dựng lưới điện kiên cố hơn về kết cấu, linh hoạt hơn về phương thức cấp điện và thông minh hơn trong quản lý vận hành. Lưới điện không chỉ ‘mạnh hơn’, mà quan trọng hơn là ‘ít bị tổn thương hơn’ và có khả năng phục hồi nhanh hơn trước thiên tai. Qua đó, vừa bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, vừa duy trì cung cấp điện ổn định cho người dân, doanh nghiệp và các phụ tải quan trọng của thành phố trong các tình huống thiên tai”, Phó Giám đốc Điện lực Đà Nẵng Nguyễn Đình Tuân khẳng định.

Chủ động ứng phó thời tiết cực đoan năm 2026, ngành điện Đà Nẵng triển khai toàn diện phương án “4 tại chỗ”. Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị lực lượng, vật tư, xây dựng kịch bản cấp điện ưu tiên và huy động máy phát dự phòng đã hoàn tất. Đồng thời, PC Đà Nẵng rà soát vùng xung yếu, gia cố hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại (SCADA, DAS, flycam) để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và phục hồi nhanh nhất khi xảy ra bão lũ.