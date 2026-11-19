Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, những năm qua, du lịch đóng góp khoảng 24%-30% GRDP (trực tiếp và gián tiếp), tạo việc làm cho gần 71.000 lao động trực tiếp và sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động gián tiếp của Đà Nẵng. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2026, hoạt động du lịch vẫn tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và sự phát triển bền vững.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã giải quyết hiệu quả hơn 40 vụ việc với gần 700 lượt người tập trung khiếu kiện tại các dự án căn hộ du lịch, không để hình thành “điểm nóng”; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt hơn 85% (án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%), khởi tố 32 vụ/50 bị can liên quan lĩnh vực du lịch có yếu tố nước ngoài; bắt và bàn giao 30 đối tượng người nước ngoài trốn truy nã quốc tế, trục xuất 43 đối tượng, xử phạt hành chính 1.792 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực xuất nhập cảnh với hơn 22,3 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển du lịch bền vững gắn với giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi đặc biệt đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu (nhất là địa bàn trọng điểm như Sơn Trà, An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây...) khẩn trương kiện toàn cán bộ, phân công rõ trách nhiệm; siết chặt quản lý cư trú, homestay, villa xen kẽ khu dân cư; xử lý dứt điểm tình trạng cò mồi, chèo kéo, ép giá, taxi công nghệ dừng đỗ trái phép, lang thang xin ăn biến tướng, giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Đề nghị Công an thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thông tin phương thức, thủ đoạn lợi dụng du lịch để xâm phạm an ninh, trật tự; khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát thông minh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID và phần mềm quản lý lưu trú để phòng ngừa, phát hiện tội phạm từ sớm, từ xa; trấn áp mạnh tội phạm và tệ nạn xã hội. Phối hợp các sở, ngành tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xuất nhập cảnh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở lưu trú, nhà cao tầng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với loại hình lưu trú mới, sản phẩm du lịch mạo hiểm và pháp lý đất đai liên quan du lịch cộng đồng, nông nghiệp, trang trại, căn hộ du lịch; xử lý nghiêm hành vi lấn biển, vi phạm đất đai, môi trường, chuyển nhượng trái phép hoặc né tránh thẩm định an ninh.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trao bằng khen tặng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg