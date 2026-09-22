Đà Nẵng: Băng qua đường ngang dân sinh, người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 14h54 chiều 22/9, tàu SE1 khi chạy đến khu gian Tam Thành - Tam Kỳ thì xảy ra tai nạn với xe máy do anh N.Đ.D (SN 1990, trú thôn Thạnh Hoà xã Chiên Đàn) điều khiển đang băng qua đường dân sinh tại Km 859+040.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn khiến cả người và xe máy bị cuốn vào tàu và anh D tử vong tại chỗ.

Hiện thi thể nạn nhân và xe máy được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Tàu SE1 dừng khu gian Tam Thành - Tam Kỳ để xử lý sự cố từ 14h54 - 15h10 cùng ngày.

Được biết, vị trí đường ngang dân sinh tại Km 859+040 đã có kế hoạch đóng vào tháng 8/2026. Tuy nhiên sau đó người dân địa phương đề nghị hoãn đóng lối đi này.