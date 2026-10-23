Đà Nẵng: Ban Trị sự Phật giáo thành phố hỗ trợ 2 tỷ đồng chương trình 'Xóa nhà tạm, nhà dột nát'

Đại biểu tham dự

Tham dự lễ phát động có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng; bà Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Trần Xuân Vinh, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - đồng Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN thành phố đã đến dự và trao tặng 2 tỷ đồng do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng hỗ trợ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, trong giai đoạn 2023-2025, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ trên 3.500 căn nhà. Tuy nhiên, thành phố hiện vẫn còn trên 5.700 căn nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây mới, sửa chữa.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm cộng đồng, bảo đảm việc vận động nguồn lực trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung triển khai hiệu quả chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Đà Nẵng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và những người con Đà Nẵng ở mọi miền tiếp tục đồng hành đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công và các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ chương trình.

Tặng hoa tri ân các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ gần 11,5 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” và tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.