Thượng tọa Thích Thông Đạo chủ trì phiên họp

Phiên họp do Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng chủ trì; với sự tham dự của chư tôn đức Phó Trưởng ban Trị sự: Thượng tọa Thích Chúc Tín (Thường trực), Thượng tọa Thích Quảng Tiến, Thượng tọa Thích Viên Trừng, Thượng tọa Thích Pháp Châu cùng chư tôn đức Ban Thường trực.

Tại buổi họp, sau khi nghe báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, chư tôn đức đã thảo luận kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2026 (dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12-2026), gắn với việc trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến tại phiên họp

Ban Thường trực cũng đóng góp ý kiến cho dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ Đức Phật thành đạo Phật lịch 2570 và các hoạt động Phật sự cuối năm. Theo dự kiến, Hội nghị Tăng sự và khóa bồi dưỡng trụ trì sẽ được tổ chức trong quý I-2027; Đại giới đàn dự kiến tổ chức vào tháng 3-2028.

Dịp này, chư tôn đức còn thảo luận phương án xây dựng trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng và cho ý kiến sơ bộ về dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự năm 2027.