Đà Nẵng ban hành quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sâm củ

THU HOÀI

Ngày 17.11.2026, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 5281/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của thành phố. Quyết định do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu ký, có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 10.8.2026.

01

Vùng sản xuất và quy trình kỹ thuật

Vùng sản xuất sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập của thành phố Đà Nẵng. Theo Quy chế, phạm vi áp dụng giới hạn trong địa bàn các xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng và Trà Tập thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 2465/QĐ-SHTT ngày 30.7.2018 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” số 00049 cho sản phẩm sâm củ.

Bản đồ khu vực sản xuất sản phẩm sâm củ mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” tại Phụ lục III kèm theo Quyết định số 5281/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng

Sâm phải được trồng theo hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh ban hành tại Quyết định số 985/QĐ-SNNMT ngày 21.8.2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời tuân thủ quy định tại Quyết định số 2465/QĐ-SHTT.

Sâm củ Ngọc Linh

Sâm củ nào được mang chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”?

01

Đúng loại sâm, đủ tuổi: Sản phẩm là sâm củ Ngọc Linh (Panax Vietnamensis Ha et Grushv.) từ 4 năm tuổi trở lên.

02

Đúng vùng sản xuất: Sâm củ phải được sản xuất trong phạm vi bảo hộ thể hiện trên bản đồ tại Phụ lục III. Vùng sản xuất thuộc các xã Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập của thành phố Đà Nẵng.

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Đúng quy trình, đạt yêu cầu về chất lượng: Sâm phải được trồng theo hướng dẫn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu về tính chất, chất lượng đặc thù tại Phụ lục II. Phụ lục nêu các chỉ tiêu về hình thái, trọng lượng sâm tươi và sâm khô, hàm lượng saponin toàn phần và hàm lượng trung bình của ba hợp chất Gingsenosid Rg1, Majonosid R2 và Gingsenosid Rb1. Các bảng số liệu trình bày theo 8 mốc tuổi gồm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 15 năm.

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Được ghi nhận quyền sử dụng trước khi dán tem: Sản phẩm phải thuộc phạm vi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận cho tổ chức, cá nhân. Khi lưu thông trên thị trường, mỗi củ sâm đủ điều kiện được dán 01 tem, trực tiếp lên củ hoặc trên bao bì đóng gói, bao bì vận chuyển.

02

Cấp tem theo sản lượng và theo dõi đến từng sản phẩm

Quy chế cũng quy định, tổ chức, cá nhân muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” phải chứng minh sâm củ đáp ứng yêu cầu về vùng sản xuất, quy trình kỹ thuật và chất lượng đặc thù. Hiện trạng trồng sâm phải được UBND cấp xã nơi có vườn sâm xác nhận. Giấy ghi nhận quyền sử dụng có hiệu lực 5 năm và có thể gia hạn.

Logo chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của thành phố Đà Nẵng, theo Phụ lục I kèm Quyết định số 5281/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng

Tem được cấp theo sản lượng thực tế do Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu xác nhận. Tổng số tem cấp không vượt quá số củ dự kiến thu hoạch đã đăng ký. Logo “Sâm Ngọc Linh – Đà Nẵng” chiếm một phần ba diện tích nhãn, đặt ở phía trên hoặc bên trái. Phần thông tin riêng của doanh nghiệp và sản phẩm chiếm 2/3 diện tích nhãn, đặt phía dưới hoặc bên phải logo.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra định kỳ hằng năm và kiểm tra đột xuất. Các vi phạm gồm sử dụng chỉ dẫn địa lý khi chưa được ghi nhận quyền hoặc cho sâm củ không đạt yêu cầu, chuyển giao quyền sử dụng hoặc tem, nhãn, bao bì cho bên khác, gian lận thương mại và dán tem, logo sai quy định.

Quy chế áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Tổ chức, cá nhân sử dụng chỉ dẫn địa lý tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc địa lý, tính chất đặc thù và phương pháp sản xuất sản phẩm.