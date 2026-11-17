Quyết định này thay thế Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 10-8-2026 của UBND TP Đà Nẵng, nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý tài sản trí tuệ đặc thù trên địa bàn thành phố.

Đỉnh Ngọc Linh (xã Trà Linh, TP Đà Nẵng), một trong những vùng trồng sâm Ngọc Linh. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo Quy chế mới, UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Sở Khoa học và Công nghệ làm cơ quan trực tiếp quản lý chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh”. Sản phẩm sâm củ được mang chỉ dẫn địa lý phải là loài Panax Vietnamensis Ha et Grushv đạt từ 4 năm tuổi trở lên, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu đặc thù về hình thái và hàm lượng hoạt chất (saponin toàn phần tối thiểu đạt 7,15 đối với sâm 4 năm tuổi và tăng dần đến 19,93 ở sâm 15 năm tuổi, cùng các hợp chất chính như G-Rg1, Majonosid R2, G-Rb1).

Nông dân xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) thu hoạch sâm Ngọc Linh. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Về không gian địa lý, vùng sản xuất được bảo hộ chỉ áp dụng đối với sản phẩm sâm củ có nguồn gốc tại 4 xã thuộc TP Đà Nẵng: Trà Linh, Nam Trà My, Trà Leng và Trà Tập (tương ứng với địa bàn 7 xã Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang, Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng, Trà Tập thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam trước đây theo Quyết định số 2465/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ). Toàn bộ quá trình gieo ươm, canh tác, chăm sóc, thu hoạch phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật do Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành, được ghi chép đầy đủ trong nhật ký sản xuất.

Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu là đơn vị đầu mối phát hành, cấp phát và quản lý tem chỉ dẫn địa lý. Mỗi củ sâm đủ điều kiện xuất bán ra thị trường chỉ được dán duy nhất 1 tem. Trên tem tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc liên kết trực tiếp với nhật ký sản xuất của từng vườn sâm và dãy mã số tối thiểu 7 chữ số thể hiện năm cấp tem, mã số chủ thể sản xuất và số thứ tự tem.

Nông dân xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) thu hoạch hạt sâm Ngọc Linh. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Thành phố sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ hoặc đột xuất tại vườn sâm và cơ sở kinh doanh, sẵn sàng lấy mẫu ngẫu nhiên để phân tích, kiểm nghiệm khi có dấu hiệu nghi ngờ. Các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng tem nhãn trái phép hoặc sử dụng sai quy định sẽ bị xóa tên khỏi danh sách bảo hộ, thu hồi toàn bộ tem đã cấp và xử lý nghiêm theo pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đối với các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” trước ngày quyết định này có hiệu lực sẽ thực hiện thủ tục ghi nhận lại quyền sử dụng theo quy trình mới để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.