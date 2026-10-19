Đà Nẵng: Bàn giao kho cứu trợ khẩn cấp cho miền núi Trà Leng từ nguồn vận động

Ngày 19/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Sơn Trà TP Đà Nẵng tổ chức đoàn công tác bàn giao công trình phục vụ ứng phó thiên tai và tặng quà cho xã Trà Leng TP Đà Nẵng.

Đây là 2 địa phương kết nghĩa theo Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 29/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc kết nối các xã phường khu vực trung tâm thành phố và miền núi, vùng sâu, vùng xa, nhằm phát huy lợi thế mỗi nơi, hỗ trợ cùng phát triển, rút ngắn khoảng cách giữa các khu vực.

Mặt trận phường Sơn Trà bàn giao kho ứng cứu khẩn cấp. Ảnh: Hồng Phấn

Đoàn công tác đã nghiệm thu, bàn giao công trình kho cứu trợ khẩn cấp tại xã Trà Leng. Đây là kết quả cụ thể sau chuyến khảo sát của Đảng ủy phường Sơn Trà và Hội Kiến trúc sư TP Đà Nẵng tại xã Trà Leng vào tháng 12/2025.

Từ thực trạng xã Trà Leng là địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở đất, tiềm ẩn nguy cơ giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác tiếp tế, phường Sơn Trà đã vận động các doanh nghiệp ngành thép tài trợ 250 triệu đồng để xây dựng kho cứu trợ khẩn cấp, phục vụ công tác ứng phó thiên tai tại Trà Leng.

Kho cứu trợ khẩn cấp góp phần giúp địa phương chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, kịp thời hỗ trợ 400 hộ dân tại thôn Moang Croang và các khu vực bị ảnh hưởng khi thiên tai xảy ra.

Bàn giao hàng hóa dự phòng mùa mưa bão cho xã Trà Leng. Ảnh: Hồng Phấn

Dịp này, đoàn công tác phường Sơn Trà còn trao tặng 7 tấn hàng hóa thiết yếu, tổng trị giá 170 triệu đồng từ nguồn vận động nhân dân, cán bộ, đảng viên, bổ sung nguồn dự trữ phục vụ công tác cứu trợ khi xảy ra thiên tai, sự cố.