Đà Nẵng bàn giao chức trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa cho Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh.

Ngày 21/9, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng giữa Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua biên bản bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng. Nội dung bàn giao được chuẩn bị đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm sự kế thừa, liên tục trong lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Đại tá Trần Hữu Ích trong thời gian công tác tại Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng đã cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời luôn sâu sát cơ sở, có mặt tại những nơi khó khăn, nguy hiểm, nhất là trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy tin tưởng Đại tá Nguyễn Thế Vinh sẽ nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm chắc tình hình; cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng giữ vững đoàn kết, kế thừa kết quả của người đi trước, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị bàn giao chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng.

Trước mắt, tập trung rà soát, hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ năm 2026; chủ động tham mưu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự gắn với quy hoạch, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh được cấp trên tin tưởng điều động, giao nhiệm vụ mới.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng.

Tư lệnh Quân khu 5 cũng yêu cầu Đại tá Trần Hữu Ích và Đại tá Nguyễn Thế Vinh nhanh chóng nắm chắc địa bàn; dành nhiều thời gian đi cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở; chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ...

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng công bố, trao quyết định chỉ định Đại tá Nguyễn Thế Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2025–2030.

Trước đó ngày 15/9, tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.