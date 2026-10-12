Đà Nẵng: Bàn giao 4 đối tượng truy nã quốc tế cho Hàn Quốc và Mông Cổ

Trong hai ngày 7 và 8/10, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc bàn giao 3 đối tượng cho Cảnh sát Hàn Quốc và 1 đối tượng cho Cảnh sát Mông Cổ tại Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bàn giao đối tượng người Hàn Quốc. (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát hình sự cho hay, sau quá trình xác minh, ngày 29/9, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường An Hải và Ngũ Hành Sơn bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã quốc tế mang quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Oh Kihoon (SN 1988), An Heejin (SN 1977) và Lee Jongmin (SN 1990). Qua đấu tranh, làm việc, các đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Qua xác minh, Oh Kihoon nhập cảnh vào Việt Nam ngày 5/8/2026 qua Cửa khẩu sân bay quốc tế Đà Nẵng, lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn, bị INTERPOL truy nã về tội “Lừa đảo” liên quan đến lừa đảo tài chính qua mạng viễn thông. An Heejin nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam ngày 14/7/2026, sau đó đến lưu trú tại phường An Hải, Đà Nẵng, bị truy nã về tội “Tổ chức đánh bạc”. Trong khi đó, Lee Jongmin nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam ngày 20/4/2026, lưu trú tại chung cư Monarchy, phường An Hải, bị truy nã về tội “Lừa đảo”. Cả 3 đối tượng đều bị INTERPOL truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Hàn Quốc.

Bàn giao đối tượng người Mông Cổ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nối kết quả trên, Phòng CSHS tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng người Mông Cổ.

Ngày 5/10, Phòng CSHS phối hợp với Công an phường Hòa Cường tổ chức bắt giữ thành công đối tượng Erdenemunkh Barkhas (SN 1990, quốc tịch Mông Cổ). Đây là đối tượng bị INTERPOL truy nã quốc tế về tội “Lừa đảo” theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ.

Qua làm việc, ERDENEMUNKH BARKHAS khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 27/10/2025 qua Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang theo diện du lịch. Sau một thời gian lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, đối tượng di chuyển đến Đà Nẵng và đăng ký lưu trú tại phường Hòa Cường. Đối tượng thừa nhận đang bị truy nã quốc tế theo yêu cầu của Cảnh sát Mông Cổ về tội “Lừa đảo”.

Việc liên tiếp bắt giữ, bàn giao thành công 4 đối tượng truy nã quốc tế là kết quả của quá trình đấu tranh chủ động, kiên trì và sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, công an cơ sở và các lực lượng chức năng.

Kết quả này không chỉ khẳng định tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đấu tranh với tội phạm đến cùng của lực lượng công an mà còn góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, kiên quyết không để Đà Nẵng trở thành nơi ẩn náu của các đối tượng truy nã quốc tế, lợi dụng địa bàn để trốn tránh sự truy cứu của pháp luật.

Thanh Đức