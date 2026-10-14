Đà Nẵng: Bán đảo Sơn Trà đón du khách trở lại tham quan

Theo Ban quản lý, từ ngày 8/10, do thời tiết xấu, mưa lớn, các tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà có nguy cơ sạt lở, lũ quét, cây ngã đổ, nên ban quản lý tạm dừng hoạt động tham quan

Tuy nhiên trước diễn biến thời tiết có thể thay đổi, Ban quản lý cũng đề nghị du khách tuân thủ hướng dẫn và các quy định tham quan, chỉ di chuyển trên các tuyến đường được phép, không tự ý đi vào khu vực hạn chế, không xả rác, không cho động vật hoang dã ăn, cùng chung tay bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên.

Du khách tham quan bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Nguyễn Tú.

Về phương tiện, người dân, du khách chủ động bảo đảm an toàn khi di chuyển, đặc biệt tại các đoạn đường đèo dốc, quanh co.

Trong trường hợp nếu đang tham quan và thời tiết chuyển xấu, đặc biệt khi xuất hiện mưa lớn, sấm sét hoặc gió mạnh, du khách cần nhanh chóng tìm vị trí trú tránh an toàn và chủ động rời khỏi khu vực; không cố tiếp tục hành trình hoặc di chuyển đến các điểm tham quan xa hơn.

Đối với người điều khiển xe máy, ô tô: cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn khi tầm nhìn hạn chế và đặc biệt thận trọng tại các đoạn đường dốc, cua gấp, mặt đường trơn ướt hoặc có nước chảy.

Người điều khiển phương tiện không dừng, đỗ hoặc đứng lâu tại khu vực có cây lớn, vách núi, taluy, nơi có dấu hiệu đá rơi, sạt lở hoặc các vị trí không đảm bảo an toàn.

Tuyệt đối không cố vượt qua những đoạn đường bị ngập, có nước chảy mạnh hoặc bị cây cối, đất đá cản trở. Khi gặp tình huống bất thường, cần chủ động quay lại và lựa chọn vị trí an toàn.

Khi chụp ảnh không đứng sát mép vách đá, taluy, khu vực có nguy cơ sạt lở hoặc dòng nước chảy mạnh, các khu vực cảnh báo nguy hiểm.